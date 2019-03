Videohry? Zapomeňte! Kouč Southamptonu ruší svěřencům wi-fi | iSport.cz

"Je to něco, na čem si vybudujete závislost, a před tím musíme hráče chránit," řekl Hasenhüttl na tiskové konferenci před sobotním ligovým utkáním v Brightonu.

Debatu o závislosti fotbalistů na online hrách rozvířilo dnešní anonymní přiznání jednoho anglického hráče Premier League. V deníku The Sun uvedl, že s populární bojovou videohrou Fortnite trávil až 13 hodin denně, což ohrožovalo jeho kariéru.

Podobný problém řešil Hasenhüttl i ve svém předchozím působišti Lipsku. "Měli jsme tam potíže s některými hráči - před zápasem klidně hráli do tří do rána. Není to malý problém. Pokud budete upřímní, je to totéž jako alkoholismus nebo závislost na drogách," řekl rakouský trenér.

Sám věří tomu, že nikdo z jeho svěřenců vážný problém nemá. "Ale jsem stále v kontaktu s kapitánem a dalšími hráči a mluvíme o tom. Dokud to nebude oficiálně vládou uznáno jako nemoc, budeme muset chránit hráče sami. Což znamená vypnout wi-fi večer na hotelu, aby už nemohli hrát," řekl Hasenhüttl, jenž vede Southampton od loňského prosince.