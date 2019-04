Opora Anglie řeší nízké tresty za rasismus: Už se těším, až skončím! | iSport.cz

V osmadvaceti letech je na vrcholu kariéry, s Tottenhamem na krásném novém stadionu bojuje o poháry, s anglickou reprezentací o EURO 2020. Místo natěšení na velké turnaje ale Danny Rose odškrtává dny v kalendáři do konce kariéry. Jsou totiž věci, které ho na fotbale nesmírně štvou.

„Už toho mám plné zuby,“ řekl v rozhovoru pro Daily Mail. „Momentálně si říkám, že mám před sebou ještě pět šest let hraní, ty si chci co nejvíc užít, ale už se nemůžu dočkat, až to bude za mnou. Vidím, jak se teď věci ve fotbale dělají, je to samé politikaření, už chci pryč,“ prohlásil otevřeně.

Poměry ve vedení fotbalu ale zdaleka nejsou jediným trnem v Roseově oku. Levý bek anglického národního týmu si musel za svou kariéru vytrpět dost rasistických urážek. Naposledy právě na reprezentační akci, kvalifikačním zápase na EURO v černohorské Podgorici. On, kanonýr Raheem Sterling, i další hráči tmavé pleti poslouchali pokřiky a opičí skřeky celý zápas.

„Něco podobného jsem zažil v Srbsku v roce 2012, když jsem ještě hrál za jednadvacítku. Říkal jsem si, že se to asi stane znovu,“ řekl Rose, kterému vadí nepatrné tresty za rasismus. „Je to docela smutné. Ale co čekáme, když celá země dostane pokutu ve výši mojí útraty, kterou nechám za jeden večer s kamarády v Londýně?“

Situaci porovnal s tím, co zažívá na klubové scéně. „Můj trenér v Tottenhamu, Mauricio Pochettino, dostal dvouzápasový trest za konfrontaci s rozhodčím. A celá země dostane pokutu pár drobných za to, že je rasistické. Je to fraška. Dokud nepřijdou tvrdší tresty, nemůžeme nic jiného očekávat.“

Rose zůstal po inkriminovaném zápase ještě několik dní ticho, aby neodváděl pozornost od pozitivních aspektů. „Chtěl jsem, aby se všichni soustředili na skvělý týden, který jsme s reprezentací zažili. Dali jsme deset gólů (po pěti České Republice i Černé Hoře) a hráli jsme skvěle,“ řekl zadák Tottenhamu.