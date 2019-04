Šéf akademie, co vychovala Balea: o klubové filozofii i sbírání dat | iSport.cz

Matte, jak se fotbal změnil od doby, kdy jste sám hrával jako profesionál?

„Fotbal se změnil strašně moc, je neuvěřitelně rychlý a intenzivní. Úroveň hry se zvedla po všech stránkách, na hřišti je na všechno strašně málo času a na hráče to klade stále vyšší požadavky. Do fotbalu také mnohem víc vstupuje sportovní věda a mnohem víc klubů připravuje své hráče na té nejvyšší profesionální úrovni. Mediální tlak okolo fotbalu je navíc obrovský. Je to úplně jiný sport.“

Co to znamená pro výchovu mladých hráčů?

„Že jejich příprava musí být mnohem komplexnější a profesionálnější. V posledních letech vyrostly fotbalové akademie po celém světě. Konkurence je tak velká, že výpadek v určitém věku může pro hráče znamenat, že proti svým vrstevníkům ztratí a už to nikdy nedožene. O to větší je to závazek pro nás, abychom hráče připravovali správně.“

Co jste tedy udělal jako první, když jste před skoro šesti lety do akademie Southamptonu nastoupil jako její šéf?

„Když jsem do akademie přišel, nejprve jsem se podíval na její produkt – a to bylo vychovávat hráče pro první mužstvo. To se dařilo, takže první, co jsem po příchodu udělal, bylo, že jsem neudělal nic. Nepřišel jsem nic měnit, přišel jsem se dívat, naslouchat a pozorovat, co trenéři i hráči každý den dělají. Pokračovali jsme v práci, já jsem sledoval vývoj a hledal, kde bychom se mohli zlepšit. A když to pak jako celek fungovalo a hra se vyvíjela, jen jsme v některých oblastech dělali malé úpravy. Ale nějaké velké změny jsme nedělali žádné, protože Southampton měl historicky skvělý rozvojový program mladých hráčů. Takže jsem vlastně po nástupu nezměnil nic.“

Co to tedy je, co Southampton tolik odlišuje od ostatních?

„Když jsem přišel, viděl jsem, že je to především důvěra vedení, která nám umožňuje nové hráče úspěšně vychovávat. Důvěra vlastníka, důvěra vedení klubu i celého trenérského týmu. Když je hráč dobrý, opravdu vždycky ho nechají hrát, bez ohledu na jeho věk. V jiných klubech často hráči takovou šanci hrát nedostanou. Bez takové podpory vedení můžete někdy hráče vychovávat, ale oni pak třeba nehrají. Tohle je pro nás v akademii naprosto klíčové.“