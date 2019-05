Došlo i na slzy. Čech, Ramsey a Welbeck se loučili doma s Arsenalem | iSport.cz

Velké sbohem. Po zápase Arsenalu s Brightonem (1:1) došlo na Emirates Stadium na velké loučení. Petr Čech, Danny Welbeck, Aaron Ramsey – ti všichni se naposledy objevili před fanoušky „kanonýrů“ v domácím prostředí. Ani jeden z nich do zápasu nezasáhl, to ale rozlučce na emocích neubralo.

Hlavním středem pozornosti se stal velšský záložník, který u „Gunners“ strávil dlouhých 11 let. „Je to velmi emocionální. Byla to pekelná, jedenáctiletá cesta mého života. Tolik jsem toho tady zažil a podle mého hlasu můžete poznat, kolik to pro mě znamená,“ řekl se slzami v očích loučící se Ramsey. „Přišel jsem v 17 letech jako kluk a nyní odcházím jako muž. Mám rodinu, ženu, děti. Vyrostl jsem tu,“ navázal záložník, kterého nyní čeká nová výzva. Bude usilovat o místo v sestavě Juventusu.

Aaron Ramsey’s emotional Arsenal farewell! RT if you are going to miss this fella ❤️ pic.twitter.com/SohzR2CZ2y — Soccer AM (@SoccerAM) May 5, 2019

Po posledním zápase na domácím stadionu promluvil i Petr Čech, který po sezoně ukončí bohatou kariéru. „Je to velmi zvláštní a silný okamžik. Doufal jsem, že se nám podaří vyhrát a zakončit doma sezonu ziskem tří bodů. Bohužel jsme ale jen remizovali a dostali jsme se v boji o čtvrté místo zajišťující účast v Lize mistrů do špatné pozice,“ mrzelo českého brankáře.

„Strávil jsem 15 let v Premier League, což je nejlepší liga na světě. Dařilo se mi podávat stálé výkony, na což jsem nejvíce pyšný,“ řekl Čech, u nějž se očekává, že po sezoně zamíří do Chelsea, kde by měl získat pozici v managementu klubu.

Konec Dannyho Welbecka, který pod trenérem Unaiem Emerym i vinou zranění odehrál jen 14 zápasů, potvrdil Arsenal právě po skončení zápasu s Brightonem. „Jeho absence bude v šatně znát, bude tu chybět,“ uvedl hlasatel do mikrofonu.

Z anglického útočníka, kterému v klubu končí smlouva, se tak stane volný hráč. Naposledy nastoupil v dresu londýnského celku v listopadu 2018, kdy si v zápase Evropské ligy se Sportingem Lisabon zlomil kotník.

Konec Ramseyho, Čecha a Welbecka bude pro Arsenal velkou ranou. V létě bude tým muset najít nové lídry, kteří mu pomohou dostat se na úplný vrchol anglické ligy, na který už mnoho let nedosáhl.