Nový šéf pro Arsenal? Brazilský expert s ním už vyhrál titul | iSport.cz

První volbou Arsenalu na pozici sportovního ředitele měl být Monchi, který skládal úspěšné mužstvo v Seville a naposledy šéfoval AS Řím. Po konci v Itálii měl na stole nabídku ze severu Londýna, nakonec ale upřednostnil návrat do svého bývalého klubu ve Španělsku. Arsenal se tak poohlížel jinde, a narazil na Edu Gaspara. Ten podle posledních informací podepsal pětiletou smlouvu a v Londýně se bude hlásit poté, co brazilská reprezentace zakončí letní turnaj Copa América.

Edu není jen známá tvář. Bývalý středopolař, který oblékal dres Arsenalu pět sezon a slavil dva tituly, včetně neporažené sezony Invincibles, není jen osobnost dobře seznámená s prostředím v klubu. Má za sebou i manažerské úspěchy.

Když v dresu Corinthians ukončil kariéru, okamžitě se posunul do role sportovního ředitele. Za pět let ve funkci si brazilský klub na seznam úspěchů připsal dva domácí tituly a trofeje z Recopa Sudamericana, Copa Libertadores a Mistrovství světa klubů. Gasparova přestupová politika v tom hrála roli - zpět na jih Ameriky přivedl klíčového pravého beka Fágnera, dres Corinthians díky němu přetáhli přes hlavu Alexandre Pato, Vágner Love, Renato Augusto, nebo Paulinho.

Nedlouho po domácím MS 2014, které pro Brazílii skončilo hrozivou prohrou 1:7 s Německem, opustil klubovou scénu a stal se generálním koordinátorem brazilského národního týmu. U reprezentace se opět spojil s trenérem Titem, kterého poznal už v Corinthians.

"Vím, co Tite potřebuje, co se mu líbí a co ne. Už podle toho, jak se na mě podívá v šatně, vím, co musím udělat. Přemýšlím o tom, co je pro něj nejlepší," řekl Edu magazínu Exame. Jako koordinátor plánuje každý reprezentační sraz do nejposlednějšího detailu.

Pro Arsenal to znamená, že o všechny starosti kouče Unaie Emeryho v jeho druhé sezoně bude dobře postaráno. Co se týče přestupů, v Eduovi budou mít Londýňané hlavně bezednou studnici znalostí o jihoamerickém trhu. Edu má mít prsty už v první posile, kterou má být teprve sedmnáctiletý talent Gabriel Martinelli. Co víc, Arsenal u něj nebude muset řešit pracovní víza, které jinak přestupy z Jižní Ameriky brzdí, Martinelli má totiž i italský pas.