VAR poprvé "řádil" v Anglii: Zaměřil se na City, zavelel i k opakování penalty | iSport.cz

West Ham - Manchester City 0:5

Gabriel Jesus

Během zápasu úřadujícího mistra Manchesteru City a West Hamu se VAR "vyřádil". Po pauze, v 56. minutě sebral třetí gól Citizens kvůli údajnému ofsajdu Raheema Sterlinga, který po dobrém náběhu na levé straně šestnáctky nahrál před úplně prázdnou bránu Gabrielu Jesusovi. Podle videorozhodčího se v době pasu nacházel Sterling v postavení mimo hru, opakované záběry ale vzbudily vlnu nevole, protože se v ofsajdu nacházelo pouze rameno anglického útočníka.

Raheem Sterling

Sterling byl ale i tak k nezastavení a nakonec v zápase nastřílel hattrick. O necelých dvacet minut později si na něj ale opět musel posvítit videorozhodčí, který zkoumal Mahrizovo geniální uvolnění kanonýra Citizens ve vápně. Sterling se pak už jen otočil a lobem poslal míč přes gólmana Fabianskiho. Po několika okamžicích oslav se ozval pomezní sudí, který zvedl praporek na znamení kontroly situace. Po dvou minutách čekání byla branka uznána.

Sergio Agüero

Fanoušky West Hamu, kteří byli už tak zdrcení narůstajícím skóre na straně City, si VAR rozezlil ještě víc poté, co sudí Mike Dean nařídil opakování penalty Sergia Agüara v 85. minutě. Pokutový kop byl správně odpískán poté, co Issa Diop přidržel rukou kličkujícího Rijáda Mahrize. Sergio Agüero nařízenou penaltu neproměnil, nicméně radost ze zákroku gólmana domácích zastínil VAR. Video odhalilo, že se záložník "kladivářů" Declan Rice neudržel a vběhl do šestnáctky dřív, než se Agüero dotkl balonu. Penalta se opakovala a rychlonohý manchesterský útočník už se napodruhé nezmýlil.