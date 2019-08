Liverpool v krizi! Hrdinu Superpoháru zranil vlastní fanoušek. Klopp běsní | iSport.cz

Adrián se stal hrdinou středečního duelu v Istanbulu díky závěrečnému zákroku v penaltovém rozstřelu proti Tammymu Abrahamovi, kterým Liverpoolu zajistil zisk trofeje. Do klubu přitom přišel teprve na začátku srpna, aby kryl záda jasné brankářské jedničce Allisonu Beckerovi. Brazilský gólman si ale minulý týden v prvním duelu Premier League proti Norwichi zranil lýtko a Adrián se rázem posunul do branky.

Nyní je jeho pozice ohrožena, neboť má po nešetrném „zákroku“ radujícího se fanouška nateklý kotník. „Fanoušek se dostal na hřiště, naháněla ho ochranka, on uklouzl a nakopl Adriána do kotníku. To je šílenost,“ řekl liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

„Není pochyb o tom, jak moc máme naše fanoušky rádi, ale kdyby tak mohli tohle přestat dělat... Tohle je nejhorší případ, o jakém jsem kdy slyšel. Ani to není vtipné, že ne? Fanoušci by přece měli mít taky nějakou zodpovědnost,“ zlobil se Klopp.

Pokud Adrián nebude v pořádku, do branky se bude muset v Southamptonu postavit pětatřicetiletá trojka Andy Lonergan. Zdravotně v pořádku není ani dvacetiletý Ir Caoimhin Kelleher a na marodce s poraněným loktem je i osmnáctiletý český brankář Vítězslav Jaroš, který už hájil branku Liverpoolu v červencovém přípravném zápase.