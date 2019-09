Výbuch u lavičky Liverpoolu. Maného naštval Salah, viděl v něm sobce | iSport.cz

Liverpool vyhrál třinácté utkání v řadě v nejvyšší soutěži a vytvořil klubový rekord. Víc než tento úctyhodný zápis se ale probíral výstup Sadia Maného ve chvíli, kdy ho trenér Jürgen Klopp povolal pět minut před koncem zápasu na lavičku.

Nešlo o naštvání kvůli tomu, že by byl Mané předčasně stažen z hřiště. Několik okamžiků předtím měl Liverpool příležitost přidat další gól, ale Salah zvolil neúspěšné zakončení namísto přihrávky na zcela volného Maného.

„Bylo to kvůli tomu? No, ano, nicméně všechno je v pohodě. Sadio umí takové okamžiky hodně prožívat, ale není to nic zásadního. Promluvíme si v kabině a půjdeme dál,“ zhodnotil Klopp situaci. Mané gestikuloval a na lavičce ho museli uklidňovat spoluhráči.

V této pozici volil Mohamed Salah raději zakončení než přihrávku. A Sadia Maného to naštvalo. • Foto twitter.com

Bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher měl pro takové chování pochopení. Podle něj ze Salaha až příliš číšila v závěrečné fázi zápasu na hřišti sobeckost. „Měl Manému nahrát. Během 60 minut neskóroval a posledních půlhodinu začal sám víc střílet, Mané z toho nebyl šťastný.“

Tento incident je možná zatím jediným drobným zádrhelem na úspěšném liverpoolském vstupu do sezony. V Premier League je už jediným stoprocentním týmem a ve čtyřech zápasech nastřílel 12 gólů. „A to naši tři útočníci neměli přípravu před sezonou. A stejně pořád dávají góly,“ žasl Klopp.