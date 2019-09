Premier League | Týmová večeře se zvrhla. Kapitán Derby má po sezoně, dva hráči bourali opilí | iSport.cz

„Kvůli nehodě související s alkoholem jsme do konce sezony přišli o kapitána. Je to hrozná zpráva pro tým, s Richardem jsem mluvil a je z toho špatný. Jako starší hráč se za to cítí zodpovědný,“ okomentoval situaci na tiskovce před víkendovým zápasem manažer Derby County Phillip Cocu.

Sám nizozemský šéf týmu druhé nejvyšší anglické soutěže ještě v tu chvíli pořádně nevěděl, co přesně se stalo, ale výsledky jsou jasné. Kapitán mimo hru do konce sezony a dva hráči, Mason Bennett a Tom Lawrence, zadržení a obvinění z řízení pod vlivem alkoholu.

Původně přitom měli „berani“ v úterý tmelit partu na fotbalgolfu, jenže nevyšlo počasí, tak šli na bowling. Většina týmu se rozešla kolem osmé hodiny večer, jenže … „Malá skupinka hráčů zůstala na baru a pila do noci. Měli vědět, kdy přestat a taky ignorovali nabídku, že je domů svezou týmová auta,“ píše klub v prohlášení.

Vše skončilo půlnoční nehodou v nedalekém městečku Allestree, po které se Mason Bennett a Tom Lawrence mají 15. října dostavit k soudu za řízení v opilosti.

Tom Lawrence’s car after the crash with Mason Bennett... pic.twitter.com/OO2ZMDZJ5b — Proudy (@RProud89) September 27, 2019

Jejich stav ilustrují videa, která zveřejnil server Daily Maily. Mason Bennett na něm zvrací do pisoáru, pričemž si z něj spoluhráči dělají legraci, že k tomu stačily tři pinty (necelé půllitry) italského ležáku Peroni. „Měl jsem víc než tři, říká Bennet do záběru chvíli předtím než vyzve spoluhráče, aby vypnul telefon.

Záběry se objevily na snapchatovém účtu Toma Huddlestonea, který zřejmě nebyl ve skupince, která na baru zůstala. Zato byl po dobu nepřítomnosti Keogha jmenován kapitánem týmu. Záložník k videu přidal popisek „dnešní mládež“ zřejmě v narážce na to, že jeho spoluhráč z útoku moc piva nevydržel.

„Zúčastnění hráči budou podrobeni přísnému internímu vyšetřování podle kodexu chování a disciplinárních postupů klubu. Vědí, že za své činy zaplatí vysokou cenu, ale také, že podporujeme jejich návrat do týmu,“ napsalo vedení klubu.

Derby se v novém ročníku Championship nedaří. Zatímco ještě před pár měsíce se rvali s Aston Villou v play-off o Premier League, v nové sezoně zatím vyhráli jen jeden z osmi ligových zápasů a v tabulce jsou osmnáctí.