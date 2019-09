Premier League | Colchester vyřadil Tottenham: zpackaný „Panenka“ i fanoušci na hřišti | iSport.cz

Senzační výsledek přineslo úterní utkání šestnáctifinále Carabao Cupu. Semifinalista minulého ročníku Tottenham vypadl na hřišti outsidera z čtvrté ligy – Colchesteru. Po bezbrankové remíze nezvládl penaltový rozstřel. A to z největších hvězd do zápasu nezasáhli pouze kanonýr Harry Kane a brankář Hugo Lloris. „Kohouti“ tak poprvé od sezony 2005/2006 poznali, jaké to je, když vás z poháru vyřadí soupeř z nižší soutěže. Naposledy ve zmíněné sezoně nestačili na Grimsby.

Tottenham tak po remíze v Lize mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus, kde vedl 2:0, ale nakonec utkání skončilo 2:2, a prohře v Leicesteru 1:2, nedokázal vyhrát ani v třetím utkání v řadě. „Zažíváme těžké období. Stále však pracujeme na hledání řešení a zlepšení. Důležité je zůstat klidní, chce to čas,“ konstatoval trenér Spurs Mauricio Pochettino.

„Colchester zahrál fantasticky, bylo to těžké utkání. Dokázali na penalty porazit i Crystal Palace. To se tak prostě někdy stane, zároveň je to ale krása pohárových soutěží, ve kterých se podobná překvapení dějí. Jsme ale velmi zklamaní, že jsme nedokázali skórovat během devadesáti minut hry. Chtěli jsme jít dál, ale jsme venku,“ uvedl po zápase Pochettino, jehož svěřencům nepomohlo k výhře ani držení míče 75 % a 19 střeleckých pokusů.

Úplné opačné pocity prožívali hrdinové z Colchesteru. „Je to fantastická noc pro hráče, klub, ale dokonce i pro personál. Když narazíte na takového soupeře, jako je Tottenham, potřebujete, aby se k vám přiklonilo štěstí. Je to pro nás neskutečný úspěch,“ radoval se trenér týmu z čtvrté ligy John McGreal.

Klíčový krok ke skalpu favorita udělal hned při první penaltě v rozstřelu 34letý brankář Colchesteru Dean Gerken, když vychytal dánskou hvězdu Christiana Eriksena. V třetí sérii outsider o náskok přišel, když předvedl zpackaný pokus o „panenkovskou“ penaltu Jevani Brown, kterého za jeho troufalost počastoval sprškou slov i gólman Tottenhamu Paulo Gazzaniga, jenž si vyboxování míče náležitě užil.

Worst penalty ever but Colchester beat Spurs! pic.twitter.com/ICVxulepgE — Peter Mcpartland (@PED7) September 24, 2019

V páté sérii ale napálil břevno Lucas Moura, a když poslední penaltu proměnil Tom Lapslie, propukly velké oslavy. Dokonce pod náporem radostných emocí vtrhli na hřiště fanoušci, kteří se radovali společně se svými hrdiny.