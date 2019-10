Premier League | Özilova otevřená zpověď: O kritice, útoku na auto, rasismu i Erdoganovi | iSport.cz

V Premier League se asi těžko najde fotbalista, který by tak rozděloval fanouškovskou základnu vlastního klubu, jako Mesut Özil. Německý mistr světa platí za jednoho z nejlepších kreativních záložníků světa, často je ale pod palbou kritiky za svou pracovní morálku a přístup. V rozsáhlém rozhovoru, který po dlouhém mediálním tichu dal serveru The Athletic, se rozpovídal o své roli v Arsenalu, i o přátelství s tureckým prezidentem Erdoganem.

V Arsenalu je už od roku 2013, novou smlouvu podepsal nedávno až do roku 2021. Jeho role se ale od odchodu Arséna Wengera stále zmenšuje. V aktuální sezoně využil Unai Emery služeb Mesuta Özila jen ve dvou z jedenácti zápasů. Německý šikula ale žádný úprk nechystá.

„Mám smlouvu do léta 2021, takže do té doby tu budu,“ trvá na svém ve zpovědi pro The Athletic. „Při podpisu kontraktu jsem o tom hodně přemýšlel, říkal jsem si, že je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí mé kariéry. Nechci tu zůstat jen rok, dva. Chci svou budoucnost spojit s Arsenalem, a klub chce to stejné. Můžu procházet nějakým složitějším obdobím, ale není důvod prchat.“

„Arséne Wenger hrál velkou roli v mém příchodu do Arsenalu, ale podepsal jsem kvůli klubu. I když Arséne řekl, že odejde, chtěl jsem zůstat, protože to tu miluju. Jsem hrdý na to, že jsem hráčem a fanouškem Arsenalu. Když mě lidi potkají na ulici, říkám jim: Tohle je můj domov, nikam nejdu!“ ujistil všechny, že chce svou blízkou budoucnost spojit se severem Londýna.

Od Özilova příchodu do Arsenalu jsou v Anglii jen tři lepší nahrávači než on - Christian Eriksen od rivalů z Tottenhamu a duo Manchesteru City David Silva - Kevin de Bruyne. Jeho talent je nezpochybnitelný. Jeho nasazení už ale pár otazníků vyvolává.

Unai Emery Özila několikrát vynechal ze zápasové soupisky s odůvodněním, že jiní hráči si to místo zkrátka zaslouží víc. Sportovní ředitel Raul Sanllehi pak urgoval, aby německý záložník více zabral v tréninku.

„Musím tomu dát všechno. Předsezonní příprava šla velmi dobře, a i když bylo vše narušeno tím útokem na mě a Seada Kolašinace, jsem od té doby připraven hrát. Vždy, když mě kouč vybral, jsem se snažil hrát na maximum,“ řekl Özil. „Celou svou kariéru trénuji na té samé úrovni. Ale jelikož teď moc nedostávám prostor, dělám nějaké věci navíc s trenérem, jsem víc fit než kdy předtím,“ dodal.

Özilova pracovní morálka a nasazení je často terčem kritiky, fanoušci mu vyčítají, že při velkých zápasech to často vypadá, jako by na hřišti vůbec nebyl. „Jestli jsem fakt líný, tak jakto, že jsem v přípravě tak trvrdě pracoval? Jak je možné, že jsem se loni pro mistrovství světa připojil k týmu o tři dny dříve? Udělal jsem to pro nového trenéra, tým a klub. Možná se lidem nelíbí, že mám dobrou smlouvu, nevím, nezajímá mě to,“ smetl kritiku ze stolu.

„Když ve velkém zápase nezahrajeme dobře, vždycky je to moje chyba. Jestli to tak je, jak vysvětlíte výsledký v takových zápasech, ve kterých jsem nenastoupil. Není tam žádný skutečný rozdíl,“ myslí si německý záložník. „Vím, že lidé očekávají, že nabídnu víc, budu diktovat hru. To čekám taky, ale není to tak přímočaré.“

Konec v repre? Šlo i o rasismus

Özil se především v posledním roce stal dost rozporuplnou figurou i mimo trávník. Pětinásobný nejlepší hráč Německa je synem tureckých emigrantů a do země své rodiny se rád vrací. Dokonce se spřátelil s prezidentem Erdoganem, kontroverzní osobou v čele státu. Za společné fotografie s tureckým státníkem schytal kritiku.

„Erdogan je turecký prezident. Osobě v takové pozici bych prokázal respekt vždycky. Narodil jsem se v Německu, ale Turecko je součástí mého života. Kdyby kancléřka Angela Merkelová přijela do Londýna a chtěla mě vidět a mluvit se mnou, taky bych samozřejmě souhlasil. Jde jen o úctu k nejvyšší osobě v zemi,“ řekl o fotografii.

Krátce poté byl u překvapivého vypadnutí Německa z prvního kola vyřazovací části MS a ukončil reprezentační kariéru. „Když vyhrajeme, jsem Němec. Když prohrajeme, jsem uprchlík,“ napsal tehdy v rozsáhlém prohlášení.

Svůj konec v německém manšaftu bere doteď jako šťastné rozhodnutí. „Byla to správná volba. Cítil jsem se nerespektovaný a nechráněný. Poslouchal jsem rasistické nadávky, i od veřejných osob, ale nikdo z nároďáku nevystoupil a neřekl: Hej, to je náš hráč, toho nemůžete urážet. Všichni byli ticho a nechali to být,“ řekl. „Rasismus tu byl vždy, ale lidi využili té fotky, aby ho vypustili ven,“ dodal.

Podle Özila je v Německu stále hluboce zakořeněn rasismus a antisemitismus, který už není jen záležitostí extrémní pravice, ale posunul se ke středu společnosti.

„Před turnajem jsme hráli přátelák v Leverkusenu. Když míč došel k Ilkayi Gündoganovi, který je také vyfocený s Erdoganem, většina stadionu začala bučet. Slyšel jsem, jak na něj křičí: Kozom**e! Zas**ný Turku!“ vzpomněl na jeden z příkladů. „Před MS jsem měl být tváří nějakých reklamních kampaní, ale najednou se vše zrušilo, byl jsem z nich odebrán. Některé německé charity už mě nechtěly za ambasadora. Ale co mě naštvalo nejvíc byla reakce mé bývalé školy v Gelsenkirchenu, kterou jsem vždy podporoval, a se kterou jsme měli v plánu roční společný program. Chtěl jsem uspořádat ceremonii pro děti, z nichž mnohé pocházejí z imigrantských rodin. Ale ředitel školy mi pak řekl, ať nechodím, kvůli mediální pozornosti a vzestupu ultrapravicové strany v jejich městě. Nemohl jsem tomu uvěřit. Moje škola, moje město. Dal jsem jim svou ruku a oni mi tu svou nepodali zpátky. Nikdy jsem se necítil tak nevítaný,“ zalitoval.

Özil byl na začátku této sezony spojený i s šílenou situací, při které auto, v němž seděl s manželkou a spoluhráčem Seadem Kolašinacem, napadli neznámí ozbrojení muži. „Viděli, že mi Sead něco dává, tak museli zahlédnout jeho drahé hodinky. Řvali na něj: Dej nám svoje hodinky! Ale Seadova reakce byla velmi statečná, vrhnul se na jednoho z útočníků,“ vzpomněl německý záložník.

„Nebál jsem se o sebe, ale o svou ženu, se kterou jsme byli čerstvě sezdaní, a o Seada. Ti útočníci se snažili otevřít dveře na straně, kde seděla má manželka, tak jsem se naklonil přes ni a držel je zavřené,“ řekl o složité situaci. Nakonec se mu, i přes muže na mopedu blokujícího výjezd, podařilo odjet, aniž by se komukoli cokoli stalo.

Psychická újma ale učiněna byla. „Moje žena chtěla pryč. Necítila se bezpečně. I když jsem jen vypustil psy na zahradu a šel tam s nimi, říkala: Pojď dovnitř, zůstaň v domě. Řekla mi, stejně jako Seadova manželka řekla jemu, ať se na nějakou dobu vrátíme k rodinám, jsme v bezpečí a necháme vše uklidnit. Byly to těžké týdny. Ale nedohnaly mě k tomu, abych natrvalo opustil Londýn. Teď už je i moje žena v pořádku,“ ujistil čtenáře.

Teď už se německý šikula může naplno soustředit jen na fotbal. Přiznal, že i když příliš prostoru nedostává, těší ho, že mu fanoušci neustále píší věty plné podpory.

„Jsem za to velmi vděčný. Udržuje mě to šťastným, soustředěným a trpělivým. Pamatuji si, když jsem si v roce 2014 zranil koleno, tak mě fanoušci nepřestali podporovat. Něco takového jsem jinde nezažil, je to pro mě důležité,“ řekl dojatý Özil. „Věřím si. Své kvality znám já sám, můj klub i spoluhráči. Proto se už skoro 14 let držím na vysoké fotbalové úrovni. Až znovu dostanu příležitost, předvedu to,“ vyhlásil. Třeba se mu takové šance dostane už v pondělní dohrávce proti Sheffieldu United.