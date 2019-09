Co tíží český fotbal? Čech o vizích, učení pod Emerym i talentech Chelsea | iSport.cz

Co tedy tuzemskému fotbalu podle bývalých reprezentantů, kteří nyní mohou ovlivnit budoucnost, schází? Všestranný pohybový základ.

„Naše generace zkoušela v mládí kromě fotbalu i hokej, tenis, házenou, basketbal, prostě všechny možné sporty. Dnes máme v podstatě fotbalové profesionály už od šesti let. A všestrannost potom chybí,“ upozornil Karel Poborský.

„Dnešní kluci nechodí hrát s kamarády fotbal nebo hokej za barák. Při hře se přirozeně zlepšujete v soubojích jeden na jednoho. Pak vyrostete a není pro vás problém si poradit v situaci, kdy se ocitnete s míčem mezi třemi soupeři,“ připojil Petr Čech.

Odvážné hráče vychová jen odvážný trenér

„V současné Lize mistrů vidíme, jak důležitá je kontrola prostoru. Tohle se právě děti učí přirozeně hrou,“ přidal Luboš Kozel.

S tím úzce souvisí i druhý nedostatek: absence herní odvahy. „V derby jsem viděl velký rozdíl mezi rozehrávkou Sparty a Slavie. Musíme jít směrem Slavie,“ konstatoval Kozel. „Pokud chceme vychovat herně odvážné hráče, musí být odvážní trenéři,“ doplnil.

Narážel tím na častou náhlou změnu pokynů koučů, když se zápasy nevyvíjí výsledkově dobře. To pak místo konstruktivní rozehrávky přijde pobídka na dlouhý nákop.

„Zažil jsem sám dva extrémy během jednoho týdne. Jeden trenér nám říkal, nezajímá mě, jestli prohrajete, ale musíte hrát fotbal. Ale v ročníku nad námi, za který jsem také nastupoval, dělalo naopak během tréninku patnáct hráčů kliky za to, že chtěli rozehrávat. Trenér chtěl, aby to nakopávali,“ líčil Petr Čech. „Hodně záleží na filozofii klubu. Aby byla jednotná.“

V Chelsea tuhle podmínku mají splněnou. Hráči všech věkových kategorií musí v průpravných hrách dodržovat stejné principy.

„Učí se třeba, aby bylo při rozehrávce roztažené hřiště a udělali správnou nabídku. Také brankáři jsou normálně zakomponováni do pozičních her, protože jejich význam při rozehrávce roste. Oni mohou během ní vytvořit přečíslení,“ vysvětlil Čech. „U nás trénují mládežnické věkové kategorie od šesti odpoledne, já vidím jejich tréninky a tento trend je tam patrný.“

Jak zlepšit přechod z mládeže k dospělým?

„Neumíme mladé hráče dostat do profesionálního fotbalu. S devatenáctkou jsme hráli vyrovnané přípravné zápasy se Švýcarskem a Belgií. Zatímco oni měli v sestavě 7 a 6 hráčů, kteří hrají první seniorskou ligu, já jsem měl 3 hráče, kteří naskakují do druhé ligy,“ popsal rozdíl Luboš Kozel.

„Příkladem, jak to mělo vypadat, je Mason Mount z Chelsea,“ poukázal na kariéru dvacetiletého záložníka, jenž se přes hostování v nizozemském Arnhemu a v Derby County prokousal do základní sestavy londýnského klubu a také k debutu za reprezentační A – tým.

Co schází českému fotbalu v porovnání se světem? To se řešilo na sympoziu, které uspořádala Unie českých fotbalových trenérů. Do debaty se přiletěl z Londýna zapojit i Petr Čech. • Foto Reuters

Podrobnosti připojil Petr Čech: „U nás máme speciální oddělení, které se stará o přechod talentovaných mladých hráčů do dospělého fotbalu. Vybírá se pro ně pečlivě hostování, aby to co nejvíc prospělo jejich vývoji. Tím to nekončí. Na hostování jsou neustále sledováni, pořád je někdo z klubu navštěvuje a kontroluje. Mason Mount zažil v minulé sezoně s Derby boj o postup do Premier League, což je obrovská zkušenost. Teď se prosadil do sestavy Chelsea. Podobně jako stoper Tomori. Plán byl, že Tomori prodělá s prvním týmem přípravu a odejde na hostování. Ale nabralo to jiný směr. Zasloužil si, aby zůstal. Mladí u nás nehrají proto, že jsou mladí, ale protože si to zaslouží. Rozhoduje hlava! Jak moc dotyčný kluk dokáže překonávat překážky a nenechá se zblbnout okolím řečmi, že už patří do Realu Madrid a ne někam na hostování.“

Rekordman v počtu vychytaných nul v Premier League také přidal základní předpoklad úspěchu: „Důležitá je touha se neustále zlepšovat. Hodně trenérů přestává tlačit na hráče, aby byli dnes lepší než včera, což není dobře. Říkají třeba: On je v reprezentaci, tak co já ho budu něco nového učit. Chyba. Musíte pořád učit. Třeba já jsem se poslední rok v Arsenalu naučil od trenéra Unaie Emeryho nový koncept v rozehrávce. Emery měl jasně dané parametry, kdy se hraje nakrátko a kdy nadlouho. Při rozehrávce jsem musel hledat volný prostor, kde by mohlo vzniknout přečíslení. Předtím jsem se díval jen na hráče a hledal toho, kolem kterého je volný prostor.“

Čech podotkl, že všechny největší hvězdy mají v sobě zakódovanou chuť po permanentním vylepšování. „Frank Lampard trénoval po každém tréninku individuálně zakončení na dva doteky z různých pozic uvnitř pokutového území. Přesně takové góly pak dával v zápasech,“ prozradil na současného trenéra Chelsea.

„David Beckham kopal po tréninku padesát trestňáků. Přitom byl v té činnosti nejlepší na světě. Zkrátka i nejlepší na světě musí opakovat malé věci,“ připojil Karel Poborský osobní zkušenost z angažmá v Manchesteru United.

Český fotbal by doporučení ze sympozia UČFT neměl uložit k ledu.