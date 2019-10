Premier League | Evra sjel bídný Arsenal: Pořád jsou to děti! Kapitán se ohradil | iSport.cz

Fotbalisté Sheffieldu slaví branku do sítě Arsenalu • ČTK

Tím mužem je bývalý levý bek Patrice Evra, který strávil osm úspěšných let v Manchesteru United. Zkušený Francouz si užil svou porci výher nad londýnským klubem a ve studiu Sky Sports se nebál je zkritizovat.

„Mám ze Sheffieldu radost, tu výhru si zasloužili. Ale Arsenal mě vůbec nepřevkapil,“ řekl. „Před deseti lety jsem jim říkal “moje děťátka„. A to nemyslím nějak zlomyslně. Ale takový pocit jsem z nich prostě měl, když jsem hrál proti Arsenalu, věděl jsem, že vyhraju,“ dodal k reputaci „kanonýrů“ jako příliš vyměklého a nebojovného týmu.

„Jejich nejlepší hráč je Guendouzi, a ten přišel ze druhé francouzské ligy! Prostě se nic nezměnilo, říkám si: Kde je Arséne? Je to úplně stejné jako pod ním,“ přisadil si Evra.

Že se Arsenal od odchodu Arséna Wengera příliš nezměnil je jedna z hlavních obžalob kouče Unaie Emeryho. Gunners pod ním sbírají bídné výsledky na hřištích soupeřů, prohra na stadionu nováčka to jen podtrhla.

Proti ostré kritice se ozval Granit Xhaka, záložník, který byl pro novou sezonu zvolen kapitánem Arsenalu. „Hodně lidí moc mluví. Evru respektuju, byl to skvělý hráč, ale musí si dávat pozor, co říká. Ale nejde jen o něj, spousta lidí říká hodně hovadin, pořád to samé. Musíme přestat mluvit o mentální stránce zápasu a takových blbostech,“ čertil se.

„Omlouvám se, ale pro mě je úplně jedno, jestli hrajete doma, nebo venku. Musíte vyhrát a ukázat charakter, ne hledat výmluvy,“ dodal švýcarský středopolař.

Arsenal místo výmluv musí začít hledat důvody neúspěchů a hlavně způsoby, jak šplhat výš tabulkou. Emeryho tým jen těsně drží páté místo, poslední zařizující pohárovou Evropu, před skupinkou nájezdníků v čele s Crystal Palace.