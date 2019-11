Premier League | Xhaka se (ne)omluvil za úlet. Zveřejnil výhrůžky, zůstane kapitánem? | iSport.cz

Kapitán Arsenalu Granit Xhaka gestikuluje směrem k fanouškům poté, co na něj bučeli během střídání • Profimedia.cz

11V Arsenalu to vře. Po ztrátě vedení 2:0 nad Crystal Palace přišlo vypadnutí z ligového poháru s Liverpoolem a fanoušci „Gunners“ jsou pořád naštvanější. Situaci se snaží uklidnit kritizovaný kapitán Granit Xhaka, který o víkendu sprostě odpovídal fanouškům, kteří ho při střídání vybučeli. O pár dní později napsal emotivní vzkaz a vyzývá ke vzájemnému respektu.

„Lidé mě za posledních pár týdnů hodně uráželi. Říkali věci jako ‚Zlámeme ti nohy‘, ‚zabijeme tvojí ženu‘, nebo ‚chceme, aby tvoje dcera dostala rakovinu.‘ To mě namíchlo a v neděli jsem dosáhl bodu varu,“ vysvětlil nedávno jmenovaný kapitán Arsenalu.

Co se o víkendovém zápase Premier League stalo? Arsenal vedl nad Crystal Palace 2:0, ale vedení ztratil a kouč Unai Emery Xhaku po hodině střídal. Fanoušci ho vybučeli a horkokrevný Švýcar kosovského původu jim odpověděl jasně: F**k off. A svlékl dres.

„To, co se dělo v neděli, mě hluboce zasáhlo. Miluju tenhle klub a vždycky mu dávám 100 procent. Na hřišti i mimo něj. V téhle situaci jsem reagoval způsobem, který si neváží té skupiny fanoušků, která podporuje mě i klub pozitivní energií. Tak jsem to nemyslel a omlouvám se, jestli to tak lidé vzali,“ mírnil své vyjádření z trávníku.

„Přeji si, abychom k sobě opět měli vzájemný respekt. Abychom si v první řadě uvědomili, proč jsme si fotbal zamilovali. Pojďme se pohnout kupředu,“ vyzval Granit Xhaka.

Reakce mezi příznivci Arsenalu jsou různé. Část chápe, že nedělní scéna proběhla ve velkých emocích na obou stranách, další ale omluvu nepřijali. A nabízí se otázka, jestli hráč, který svlékne dres a pošle fanoušky někam, je tím správným kapitánem pro klub, který se považuje za perlu Londýna.

Jasnou odpověď nedal ani kouč Unai Emery, který v rozhovoru pro klubový web prohlásil, že Xhaka je z posledních dní „zničený a smutný“ a prioritou je dostat ho zpátky do pohody.

„Vysvětlil jsem, proč jsem se rozhodl ho jmenovat kapitánem. Má ty správné hodnoty, respekt v kabině, zkušenosti. Je kapitánem své reprezentace. Má předpoklady být kapitánem. Rozhodl jsem se tak a hráči to respektují, ale v neděli se správně nezachoval,“ uznal španělský manažer.

„Teď musíme jít krok za krokem. Nejdřív se musí dát dohromady. Jako člověk i jako hráč. Pak si můžeme znovu promluvit o tom, jak se můžeme zlepšit. Jak on sám, tak celý tým,“ nechal si Emery otevřená vrátka ke změně.

Další důvod ke změnám může přijít už v sobotu. Arsenal v Premier League hostí Wolves a pokud je neporazí, hrozí mu, že definitivně ztratí kontakt se špičkou soutěže.