Premier League | Mourinhovy TOP hlášky: rýpanec do Spurs, voyeur Wenger i krávy na hřišti | iSport.cz

„Taky jste mohli doprostřed hřiště zaparkovat dobytek. Ty krávy by tam jen tak chodily. A vy byste pak zastavili zápas, protože na hřišti by byly krávy.“

„Myslím, že Wenger je někdo, komu v Anglii říkáte voyeur. Existují lidé, kteří mají doma velký teleskop, koukají s ním ostatním do oken a sledují, co právě dělájí. Wenger musí být jedním z nich.“

O herci, který by ho měl hrát ve filmu

„Pokud o mně někdo udělá film, měl by hlavní roli ztvárnit George Clooney. To je skvělý herec a moje žena si myslí, že by pro to byl ideální.“