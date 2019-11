Premier League | Posily pro Mourinha? Chce i Balea, na přestupy ale zatím nejsou peníze | iSport.cz

Vláda Josého Mourinha v Tottenhamu započala. Úspěšný Portugalec má zvednout finalistu Ligy mistrů z herní bídy, kvůli které se propadl až na 14. místo tabulky Premier League. Ale nečekejte, že "The Special One" hned zmáčkne tlačítko RESTART. Klubové vedení mu dalo jasně najevo, že peníze na posily budou nejdříve v létě, teď si musí vystačit s tím, co má. Zkušený kouč už ale má v hlavě pár jmen, která by do bílého dresu "kohoutů" rád navlékl.

José Mourinho se nikdy neštítil velkých nákupů, v Tottenhamu se jim ale bude muset vyhnout. Nebo minimálně počkat. Spurs splácí supermoderní nový stadion, klubový boss Daniel Levy tak už na prvním setkání portugalskému stratégovi jasně sdělil, že peníze na posily zkrátka letos nebudou.

Mourinho se tím odradit nenechal a má v plánu zachránit sezonu s tím, co má k dispozici. „Tým se mi velmi líbí, těším se na mladé hráče. Na světě neexistuje trenér, který by nerad stavěl mladíky a nechtěl by jim pomoci s rozvojem,“ sdělil po prvním tréninku.

„Máme nejlepší stadion na světě. Tréninkové hřiště je špičkové, podmínky, ve kterých pracujeme, jsou naprosto úžasné. Těším se na tuhle výzvu,“ usmíval se Portugalec. „Vím, kde se nacházíme. A vím, že tam nepatříme,“ řekl o postavení Spurs v tabulce. Má jasný úkol, smazat devítibodovou ztrátu, která „kohouty“ na aktuálně čtrnáctém místě dělí od příček zajišťujících Ligu mistrů a královské příjmy, které jsou s prestižní soutěží spojené...

Zisk peněz z Ligy mistrů bude klíčový, výrazně by totiž usnadnilo jednání o posilách, které si Mourinho na léto vytipoval. Že se na seznamu, který zmiňuje britský list The Independent, nachází Nemanja Matič, 31letý záložník Manchesteru United, kterého Mourinho vedl ve dvou různých klubech, asi není překvapením. Kouč také Danielu Levymu předhodil jména dvou klientů superagenta Jorgeho Mendese. Jedním je záložník Bruno Fernandes, kapitán Sportingu Lisabon, o kterého měli Tottenham i Manchester United zájem už letos v létě. Mužem číslo dva je pak Rúben Dias, mladý stoper konkurenční Benfiky.

Jak informuje španělský deník AS, Mourinho by rád dotáhl do konce jeden velký návrat. Z Realu Madrid by totiž chtěl získat Garetha Balea, o kterého koneckonců stál už v době, kdy trénoval „rudé ďábly“ z Manchesteru. Velšská hvězda nemá v Realu zrovna výsadní postavení a jeho chování mimo Madrid k narovnání interních vztahů moc nepomáhá. Smlouvu má ale platnou až do roku 2022 a Florentino Pérez se jej jistě nebude chtít vzdát za pá drobných.

Peníze na vysněné posily může Mourinho získat nejen kvalifikací do Ligy mistrů, ale samozřejmě také prodejem hráčů ze stávajícího kádru. I tam jsou ale od šéfa klubu jasně nastavené limity. Jak informuje Independent, Mourinho má od Levyho výslovný zákaz dovolit případný odchod kanonýra Harryho Kanea.