Premier League | Čech o nové roli v Chelsea, Lampardovi i extrémních pokutách | iSport.cz

Petr Čech se v Chelsea naplno vrhl do nové role na funkcionářském poli • Profimedia.cz

Na jaře po prohře ve finále Evropské ligy v Baku sundal helmu, těžko zakrýval slzy v očích. Věděl, že jeho ohromná fotbalová éra nezadržitelně končí. Petr Čech ale nedokáže odpočívat, natož přešlapovat na místě. Okamžitě po kariéře se zapojil do struktur Chelsea, kde plní významnou funkci ve spolupráci mezi vedením a kabinou prvního týmu. Legendární gólman se pro britský Guardian poprvé rozpovídal o životě po kariéře, nové roli, náplni práce i rozdílech od dob, kdy stál v bráně a zastavoval tvrdé střely.

Petr Čech poskytl významnému britskému deníku exkluzivní povídání v londýnském válečném muzeu. Chelsea se zde podílí na výstavbě nové galerie k holokaustu, která se buduje v rámci kampaně proti antisemitismu. Čech je jednou z tváří klubu, která v kampani vystupuje.

„Představte si, že je vám osm let, posadí vás do vlaku a rodiče vám řeknou, OK, uvidíme se v Británii. Přitom vědí, že to tak možná nebude,“ řekl Čech směrem k hrůznému období druhé světové války, kdy židovské děti unikaly z Československa před koncentračními tábory.

„Pokaždé, když slyším nějaký nový příběh člověka, který koncentrační tábor přežil, obrovsky mě to zasáhne. Tím, že zde vznikne nová galerie, se udrží vzpomínky na tyhle momenty a lidé se budou dál vzdělávat,“ pravil Čech.

Legendární český fotbalista na jaře vysvlékl brankářské rukavice, po ukončení angažmá v Arsenalu ve 37 letech definitivně uzavřel hráčskou kariéru. Žádný odpočinek ale u Čecha neexistuje. Okamžitě se vrátil se do Chelsea, nyní v roli poradce sportovního a technického úseku. Víc času tráví v obleku a kravatě, sportovní kariéru oživuje především na ledové ploše, kde se vrhl na chytání puků.

Zvyká si na novou pozici, pracuje pod ředitelkou Marinou Granovskou. Na starosti má především propojení vedení s prvním týmem, zároveň se rozkoukává ve funkcionářské pozici, kam skočil rovnou ze hřiště.

„Nejtěžší jsou zápasové dny,“ vypráví Čech. „Dvacet let jsem celý týden pracoval a chystal se na zápas. Teď ve své funkci také pracuji celý týden směrem k utkání. Jenže potom se do zápasu nemůžu nijak zapojit, je to velice zvláštní pocit,“ připouští.

Čech se musí přizpůsobit tomu, že samotnou hru už nemůže ovlivnit. „Dřív jsem byl součástí celého dění. Teď se také chystám na zápas, ujišťuji se, jestli všechno běží tak, jak má. Jenže ta hlavní zodpovědnost je potom na hráčích a trenérovi, já můžu jen sedět a fandit z hlediště,“ říká. „Jako hráč jsem nesnášel, když jsem se na zápasy musel dívat z tribuny, protože jsem je nemohl nijak ovlivnit. Tohle je pocit, který musím překonávat, ale zlepšuje se to. Čím víc zápasů takhle zvládnu, víc si zvykám na to, že zápasové dny nejsou o mě. Na začátku to byl velký boj, chtěl jsem být součástí toho všeho,“ zalituje Čech.

Chvála pro Lamparda

Ze vzpomínek na báječná fotbalová léta, která Čecha řadí k nejlepším brankářům fotbalové historie, ale odmítá žít. Naplno se věnuje novým výzvám a povinnostem spojených s významnou pozicí v jednom z nejlepších světových klubů. Čech je nadšeným žákem, který do sebe nasává nové úkoly a snaží se zlepšovat na neprobádaném poli.

„Mám své vlastní představy, na čem se dá pracovat lépe. Na této pozici většinou pracuji s mnoha různými lidmi, pohybuji se ve spoustě oddělení. Nejzajímavější je pro mě propojovat jednotlivé úseky, starat se, aby všechno šlapalo a běželo jedním směrem,“ přibližuje Čech svou náplň v londýnském velkoklubu.

„První tým je nejdůležitější. Ale taky tady máme skauting, náborové oddělení, vývojové centrum, hráče, co jsou na hostováních. Všechno musí běžet správně, dohromady a jedním směrem. Prvnímu týmu a trenérům to usnadňuje práci, mohou se soustředit jen na dění na hřišti. Na tomhle se snažím pracovat a jsem rád, že se nám zatím celkově v sezoně daří,“ chválí česká legenda.

Chelsea zaměstnává své bývalé slavné hráče na důležitých postech, aby v klubu předávali vítěznou mentalitu a odkaz velkého klubu. Frank Lampard si zatím vede výborně na lavičce prvního týmu, v ligové tabulce se drží na třetím místě. Navíc se mu do týmu daří zabudovat mladé hráče, kteří představují budoucnost londýnského gigantu.

„Trenér se svým týmem odvádí úžasnou práci,“ smeká Čech. „Zvládli zabudovat mladé hráče, kterým pomáhají ti zkušenější, aby se dál zlepšovali, zároveň je drželi při zemi. Tohle je největší úkol pro celý trenérský štáb, protože tím udává tón celému tréninkového procesu. Za to zaslouží největší kredit.“

Řeč se stočila i k jedné specialitě současného hlavního trenéra, extrémně vysokým pokutám. Za pozdní příchod do kabiny hráči platí pokutu 20 000 liber, v přepočtu okolo 725 000 korun.

„Někoho to možná překvapí, ale v Chelsea jsme vždycky měli vysoké pokuty,“ usmívá se Čech, který v brance londýnského klubu strávil jedenáct let. „Plnit si v práci povinnosti je opravdu důležité. K respektování pravidel nepotřebujete žádný talent. Ani když nemáte vůbec žádný, můžete zvládat přijít včas. Je to o přístupu, ne o strašení lidí. Jen jim chceme připomenout, že jen pokud zvládnou kontrolovat svou disciplínu, mohou se jako tým zlepšovat,“ vysvětluje Čech klubovou filozofii.