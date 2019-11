Hvězda Chelsea o Čechovi: Opravdová legenda, španělštinu má excelentní! | iSport.cz

„Kepa,“ jinak se tomuhle démonovi v brance neřekne. Jeho dlouhé příjmení totiž málokdo vysloví správně. Po únorové kontroverzi s tehdejším trenérem Chelsea Mauriziem Sarrim, kde v prodloužení finále Ligového poháru proti Manchesteru City odmítl vystřídat, získal nálepku namistrovaného frajírka. Na středečním odhalení nového míče adidas pro EURO 2020 v Londýně ale přišel sympatický, usměvavý a dobře naladěný mladík.

Ochotně se fotil, pózoval, bez kyselého obličeje plnil mediální povinnosti. Odpovídal i na otázky českých novinářů, kde se řeč stočila k Petru Čechovi. Mimořádné fotbalové osobnosti, která se po skončení aktivní kariéry v létě vrátila do Chelsea v roli poradce sportovního a technického úseku s těsným propojením na vedení klubu.

„Petr Čech je opravdová legenda Chelsea, legenda světového fotbalu. Je k nám velmi přístupný a na trénincích se nám snaží pomáhat. Jde o velmi obohacující zkušenost, že můžu pracovat v jeho blízkosti. Jeho zkušenosti, počty titulů, to je něco, z čeho se vždycky můžete něco naučit,“ hlásil jeden z nejlepších gólmanů současnosti.

Čech v londýnském klubu zůstává v blízkosti hráčů v kabině, plní roli spojky mezi fotbalisty, trenéry a vedením. Dohlíží i na tréninkový proces, kde z logiky jeho bývalého povolání nejvíc dbá na rozvoj gólmanů.

„Snaží se s námi být co nejvíc v Cobhamu (tréninkovém centru Chelsea), brankářům věnuje hodně pozornosti. Snaží se co nejvíc pomáhat a každý den nám dává dobré rady,“ ocenil Kepa pomoc muže, který v Chelsea chytal v letech 2004 – 2015. Po dalších čtyřech sezonách v Arsenalu ale Čech ve 37 letech aktivní kariéru ukončil a vrátil se do klubu, kde prožil nejvíc úspěchů.

Kepa se mezi fotbalovou smetánku vyšvihl výkony v Bilbau, odkud zamířil v létě 2018 do Chelsea jako nejdražší brankář světa. Stál 72 milionů liber, přes dvě miliardy korun. Taková pozice vyvolává extrémní očekávání, zvlášť v klubu, kde jsou mezi tyčemi zvyklí na mimořádnou kvalitu. Však zde míče zastavoval Petr Čech a po něm Thibaut Courtois, dnes jednička belgické reprezentace a Realu Madrid.

„Pokouším se pokračovat v jejich práci a být na stejné úrovni. To znamená vyhrávat tituly, plnit naše cíle a chytat tak, aby si mě lidé pamatovali stejně, jako tyhle dva,“ pravil skromně 25letý chlapík.

Při rozhovoru rozuměl anglicky kladeným dotazům, nicméně odpovědi formuloval v mateřské španělštině a využil pomoci překladatelky. „Má angličtina se lepší každý den, cítím se v ní lépe a lépe. Ale ještě nejsem stoprocentně sebevědomý na to, abych mluvil anglicky,“ vysvětlil.

Jak komunikuje s českou fotbalovou ikonou? Čech je známý tím, že ovládá několik cizích jazyků, vedle angličtiny, francouzštiny i němčinu a španělštinu. „Petrova španělština je excelentní, je v ní opravdu velmi dobrý. Mluvíme spolu španělsky i anglicky, občas to kombinujeme,“ culil se Kepa.

Došlo i na aktuální situaci v Chelsea a nástup Franka Lamparda, který v létě vystřídal Maurizia Sarriho. „V minulém roce pod Mauriziem bylo důležitější, abychom rozehrávali odzadu po zemi a víc riskovali. Teď to takhle tolik není, víc se koncentrujeme na to, abychom se nedostávali pod tlak,“ nastínil španělský gólman.