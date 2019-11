Premier League | Trumf od rivala i přirozený vítěz. Kdo nahradí v Arsenalu Emeryho? | iSport.cz

Arsenal neprožívá ideální období a tak po sedmi zápasech bez vítězství ukončil spolupráci s trenérem Unaiem Emerym. Španělský kouč převzal „Gunners“ před minulou sezonou, dovedl tým ze severního Londýna do finále Evropské ligy a v Premier League s ním skončil pátý. Po Arsénu Wengerovi, který na lavičce „kanonýrů“ strávil 21 let, jde vskutku o rychlý konec. Kdo by se nyní mohl stát koučem Arsenalu a zabrat místo, které dočasně obsadil Fredrik Ljungberg, bývalý záložník a trenér mládeže, jenž byl od června součástí realizačního týmu u áčka aktuálně osmého celku anglické ligy?

S Premier League má bohaté zkušenosti. Vedl Manchester United, Sunderland, West Ham, ale největšího věhlasu dosáhl během svého jedenáctiletého působení v Evertonu. Šestapadesátiletý rodák z Glasgowa je jednou z možných alternativ na post trenéra Arsenalu, ale zároveň vstupuje do hry i jeho návrat do Evertonu. Klub z Liverpoolu totiž podobně jako „kanonýři“ neprožívá nejzářivější období a pomalu se začíná mluvit o možném vyhazovu současného kouče Marca Silvy, pod jehož vedením se „karamelky“ krčí až na 16. místě.

Mauricio Pochettino

Tohle by byla absolutní bomba, hotové šílenství. Pochettino byl 19. listopadu vyhozen z lavičky Tottenhamu a jeho nástup na post trenéra Arsenalu, úhlavního rivala, by tak byl hodně třaskavou událostí. V pěti sezonách u Spurs skončil s týmem vždy do pátého místa a v minulé sezoně ho dovedl dokonce do finále Ligy mistrů. Zejména díky jeho taktické prozíravosti a schopnosti činit hráče lepšími je atraktivní variantou nejen pro Arsenal.

Pravděpodobnost podle iSport.cz: 20%