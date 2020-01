Premier League | Parádní nůžky připravily Chelsea o výhru, Aston Villa zdolala Burnley | iSport.cz

Chelsea vedla od desáté minuty, kdy se trefil kapitán César Azpilicueta, který vstřelil třetí gól v posledních 11 soutěžních zápasech. Na předchozí tři trefy v dresu londýnského celku přitom potřeboval 118 soutěžních utkání.

Hosté dlouho směřovali za třetí venkovní ligovou výhrou po sobě, ale v 84. minutě srovnal íránský útočník Alírezá Džahánbachš.

Svěřenci trenéra Franka Lamparda ztrácejí ze čtvrté pozice pět bodů na třetí Manchester City. Obhájce titulu má navíc k dobru dnešní domácí souboj s Evertonem. Na pátý Manchester United disponuje Chelsea pětibodovým náskokem. „Rudé ďábly“ ale večer čeká souboj na hřišti Arsenalu. Brighton je třináctý.

Absolutely world class from Jahanbakhsh hopefully this will be his year for us! And I said maybe the floodgates would open, hopefully this means many many more from Alireza #bhafc pic.twitter.com/SaWJ9R1djM