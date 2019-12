Premier League | Drahá mizérie hvězdy United. Bere tři miliony týdně, rok nedal v lize gól | iSport.cz

"The Special One" hráče United velmi dobře zná • Reuters

Hráči Manchesteru United slaví vedoucí gól do sítě rivala Manchesteru City • Reuters

Kouč United Ole Gunnar Solskjaer, ale i celé vedení manchesterského celku si určitě od Lingarda slibují větší příspěvek do statistik. • Reuters

Rok 2019 se chýlí ke konci, přichází čas bilancování, vytváření si předsevzetí pro následujících dvanáct měsíců. Jesse Lingard má pravděpodobně jasné a jednoduché cíle. Vstřelit gól, případně dočkat se nějaké té asistence v Premier League. Ofenzivnímu hráči z Manchesteru United se to totiž za brzy uplynulých 365 dní nepovedlo. Tato hrozivá statistika ještě více nakyne při pohledu na uváděnou hodnotu Lingarda na fotbalovém trhu. Ta podle serveru Transfermarkt.com činí 32 milionů eur (přibližně 816 milionů korun).

Běžela 73. minuta. Manchester United vedl na hřišti Burnley o jeden gól. V tu chvíli vkročil na hřiště ze střídačky Jesse Lingard. Těžko mu vidět do hlavy, ale možná více než myšlenky na týmový úspěch mu hlavou šrotovalo to, že během cirka čtvrt hodiny má poslední možnost aspoň jedinkrát v roce 2019 oslavit trefu v Premier League. Rudí ďáblové dopravili v nastavení ještě jednou míč do sítě „Clarets“ a vyhráli 2:0. Ovšem ke gólové situaci se Lingard nepřichomýtl.

Nula a nula. Tak chudá je Lingardova sbírka gólů, respektive asistencí na anglických ligových trávnících za posledních 12 měsíců. Že by doplatil na nedůvěru manažera United Oleho Gunnara Solskjaera? Od ledna naskočil v anglické ligové soutěži do 28 zápasů, ve kterých odehrál dohromady 1477 minut. Patnáctkrát se objevil v základní sestavě. Příčiny se musí hledat jinde.

Na přelomu února a března se potýkal s problémy se zadním stehenním svalem, které vznikly v duelu s Liverpoolem. Trable ale nebyly nikterak vážné, už po třech zápasech se sedmadvacetiletý Angličan hlásil zpět. Také to zřejmě nebude úplně relevantní důvod toho, proč se mu nedaří.

Utkání Manchesteru United proti Astaně v rámci Evropské ligy bylo jediným duelem, ve kterém se Lingard v roce 2019 střelecky prosadil.







Je nutné podotknout, že Lingard nebyl absolutně neproduktivní. Jednou skóroval na konci listopadu v Evropské lize proti Astaně. Asistenci zase vměstnal do pohárového EFL Cupu proti celku Rochdale ze třetí anglické ligy. Jinak ale hrobové ticho po pěšině.

Poslední gólový zářez v Premier League ze strany Lingarda přišel před více než rokem, konkrétně 22. prosince. Předčasný dárek k Vánocům si nadělil proti Cardiffu, který dostal od United „bůra“. Přídělu pomohl rodák z Warringtonu hned dvěma trefami. S rokem 2018 ale zřejmě odešel také Lingardův střelecký um a čísla za rok následující jsou taková, jaká jsou.

Odchovanec United to tak má nyní nahnuté. Ruku v ruce s výkony a statistikami přichází možnost, že by Lingard mohl opustit štědré hnízdo v Manchesteru. Na fotbalistu, který má hodnotu 32 milionů korun (v přepočtu 816 milionů korun), musí být kladeny ty nejvyšší požadavky. Navíc, podle podepsané čtyřleté smlouvy z roku 2017 bere 100 tisíc liber týdně, tedy v české měně takřka 3 miliony korun.

S aktuální formou Lingard nároky zdaleka nenaplňuje, a tak je logicky nasnadě jeho odchod. Trpělivost vedení alen není bezedná. Otázkou je, jak velký zájem by byl na Ostrovech či v kontinentální Evropě o drahé zboží, které se nevyplácí.

1. ledna hraje Manchester United na hřišti Arsenalu. Velká šance pro Lingarda shodit ze sebe těžké břemeno neproduktivity. Jak na Nový rok, tak po celý rok…