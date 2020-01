Premier League | Tottenham se trápí, navíc přišel o Kanea. Arsenal porazil United | iSport.cz

Výhru City zařídil dvěma trefami mezi 51. až 58. minutou Brazilec Gabriel Jesus. Za hosty snížil jeho krajan Richarlison. „Karamelky“ pod trenérem Carlem Ancelottim po předchozích dvou výhrách poprvé prohrály.

Chelsea vedla od desáté minuty, kdy se trefil kapitán César Azpilicueta. Hosté dlouho mířili za třetí venkovní ligovou výhrou po sobě, ale v 84. minutě srovnal nůžkami íránský útočník Alírezá Džahánbachš.

„Dali jsme gól a drželi míč, ale nedokázali jsme dovést zápas do vítězného konce. Udrželi jsme Brighton ve hře a v závěru srovnal krásnou brankou. Měli jsme štěstí, že jsme neprohráli. Nestálost výkonů mě znepokojuje,“ řekl trenér Chelsea Frank Lampard pro BT Sport.

Absolutely world class from Jahanbakhsh hopefully this will be his year for us! And I said maybe the floodgates would open, hopefully this means many many more from Alireza #bhafc pic.twitter.com/SaWJ9R1djM