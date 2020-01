Premier League | Špion José. Mourinho dostal žlutou a nadával: Byl jsem hrubý na idiota! | iSport.cz

„The Special One“ se zase ukázal. I když tentokrát spíš jako agent 001 ve službách Tottenhamu. José Mourinho dostal během zápasu kohoutů v Southamptonu žlutou kartu za to, že vnikl do prostoru vyhrazeného pro domácí. Během své mise nahlížel trenérům „Saints“ do poznámek a padala i ostrá slova.

Jestli byl na začátku angažmá v Tottenhamu José Mourinho tak klidný a smířlivý, až ho fandové nepoznávali, už na Nový rok začal ukazovat, že se z něj žádný beránek rozhodně nestal. Pořád mu mohou ujet nervy, proto ze Southamptonu odjel nejen s porážkou 0:1, ale i žlutou kartou.

Portugalec vybuchl čtvrt hodiny před koncem zápasu na jihu Anglie po pár hektických minutách. Nejdřív Harrymu Kaneovi neuznali vyrovnávací gól kvůli titěrnému ofsajdu, pak musel svého elitního útočníka střídat kvůli svalovým problémům a nakonec se rozběhl přímo do domácího hnízda. Na lavičce „Saints“ něco zblízka vyprávěl členovi z domácího trenérského štábu, bohužel právě ve chvíli, když držel sešitek na pokyny, takže to vypadalo, že Mourinho špehuje domácí taktiku.

Žlutou kartu ale dostal už za to, že vkročil do území vymezeného domácí lavičce. „Žlutá karta byla fér, byl jsem hrubý,“ uznal po zápase sám Mourinho. Jenže to by nebyl on, aby své vysvětlení neokořenil. „Ale byl jsem hrubý k idiotovi!“ napadl člena štábu „svatých“ a vysvětil, že si do zakázaného území šel vyměnit pár „nehezkých slov.“

Nelíbí se mu ani VAR: „Ten systém by se neměl nazývat VAR, video asistent rozhodčího, ale VR, tedy videorozhodčí, protože se přesně jako hlavní arbitr chová. Je to zvláštní. Na trávníku vidíte sudí, ale ve skutečnosti jsou to jen asistenti. Zásadní rozhodnutí v zápasech činí lidé v kancelářích,“ řekl na tiskové konferenci Mourinho.

Interakce mezi Portugalcem a štábem Ralpha Hasenhüttla probíhala průběžně celý zápas a vyvrcholila právě vpádem na cizí střídačku. „The Special One“ měl důvod k nervozitě, Spurs od 17. minuty prohrávali a nepodařilo se jim vyrovnat.

„Druhá půle byla těžká. Vedli, bránili v deseti, byli hodně agresivní, hodně faulovali a podavači míčů jsou opravdu dobří ve zdržování hry. Skoro se nehrálo,“ postěžoval si. Jeho tým z posledních čtyř zápasů prohrál jediný a v tabulce je až šestý, navíc přišel o klíčového útočníka. „Zranil si zadní část stehna, to je vždycky nepříjemné. Podrobnější informace nemám, mlžil José Mourinho o stavu Harryho Kanea.