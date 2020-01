Premier League | Pogba musí na další operaci, agent kritizuje Manchester: Klub mimo realitu | iSport.cz

"The Special One" hráče United velmi dobře zná • Reuters

Hráči Manchesteru United slaví vedoucí gól do sítě rivala Manchesteru City • Reuters

Na podzim Pogba již jednu operaci absolvoval. Po téměř tříměsíční pauze se vrátil těsně před Vánoci a jako střídající hráč nastoupil jen dvakrát.

Po středeční ligové prohře United s Arsenalem (0:2) kouč Ole Gunnar Solskjaer oznámil, že návrat se odkládá kvůli další operaci. „Není to nic vážného, ale lékaři mu doporučili, aby na ni šel co nejdříve. Pak bude mimo tři až čtyři týdny,“ řekl Solskjaer.

Zpráva o Pogbově problémech přišla krátce poté, co se jeho agent Mino Raiola ostře vyjádřil na adresu Rudých ďáblů. „Pogbův problém je Manchester. Je to klub, který je mimo realitu a bez sportovního plánu. Nikoho bych tam už nepřivedl. Zničili by i Maradonu, Pelého a Maldiniho. Paul potřebuje klub a tým, jakým byl předtím Juventus,“ uvedl Raiola pro italský deník La Repubblica.

Právě z turínského celku se Pogba v létě 2016 vrátil na Old Trafford za 105 milionů eur (téměř 2,7 miliardy korun). United z něj tehdy udělali nejdražšího fotbalistu historie.