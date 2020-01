Premier League | Čemu se smáli? Solskjaer po prohře udivil v rozhovoru, zato Özil se baví | iSport.cz

Na třetí pokus už to vyšlo. Arsenal ve středu zvládl očekávaný souboj s Manchesterem United a jeho nový trenér Mikel Arteta mohl po vítězství 2:0 slavit svůj premiérový triumf na lavičce „Gunners“. Z výkonu svého týmu pak měl radost, chválu z úst expertů slyšel i obrozený Mesut Özil. Zato kouč United Ole Gunnar Solskjaer po šesté prohře v sezoně během pozápasového rozhovoru nešetřil úsměvy, což zarazilo třeba Robina van Persieho.

Fanoušci Arsenalu to v současném ročníku zatím nemají vůbec lehké. Vždyť jejich tým před včerejším duelem vyhrál jediný z posledních patnácti (!) soutěžních zápasů. Šílená série zapříčinila konec trenéra Unaie Emeryho i propad do druhé poloviny tabulky. Až na Nový rok konečně přišel vzestup.

„Jsem velmi spokojený s výkonem a ještě spokojenější s výsledkem, který jsme potřebovali. Hodně věcí, které jsem žádal a chtěl vidět na hřišti, tam proti United opravdu bylo,“ prohlásil po utkání kouč Arteta. Arsenal se po hezké akci a trefě Pepeho dostal do vedení už v osmé minutě, ještě před přestávkou zblízka zvýšil Sokratis. A Manchester se na odpověď nezmohl.

„Na konci nás soudí podle výsledků a tohle vítězství dá hráčům obrovskou vzpruhu, co se sebevědomí týče. Budou vědět, že mohou hrát proti každému soupeři v lize a přehrávat ho. Tohle jim podle mého názoru mnoho týdnů chybělo,“ poznamenal teprve sedmatřicetiletý trenér.

Zápas proti United vyšel třeba i Mesutu Özilovi, který jako by pod Artetou výrazně pookřál. „To je poprvé za posledních osmnáct měsíců, co ho vidím, jak se směje,“ glosoval ve studiu televize BT Sport bývalý stoper „rudých ďáblů“ Rio Ferdinand. „Možná je to proto, že si i tréninky najednou užívá víc,“ přidal k výměně kouče.

Za to v Manchesteru se dál musí vyrovnávat s hodně nestálými výkony. Jednou výhra nad soupeřem ze špičky, pak ovšem třeba prohra na půdě trápícího se Watfordu. A tak pořád dokola… Aktuálně jsou United pátí, na druhý Leicester už ale ztrácí čtrnáct bodů.

Bývalého střelce obou středečních soupeřů Robina van Persieho zaujalo chování trenéra Solskjaera v pozápasovém televizním rozhovoru, během kterého se šestačtyřicetiletý Nor několikrát široce usmál.

„Když se na Oleho podívám, on vypadá jako opravdu milý chlápek. Ale rád bych ho někdy viděl trochu víc podrážděného a naštvaného. On se po takovém zápase směje. Tohle přece není správná chvíle pro úsměv,“ divil se Van Persie vzhledem k porážce 0:2. „Manchester potřebuje být víc konzistentní. Velké týmy umí vyhrávat i deset, patnáct zápasů v řadě,“ dodal ještě. Jenže nejdelší ligová série United v téhle sezoně přitom čítá pouhé dva triumfy.