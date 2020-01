Premier League | Derby jako z hororu. Stopeři United to schytávají: Zabíjíte zbytek týmu | iSport.cz

Místo vypjatého derby vyrovnaného do poslední chvilky jen ostuda. Manchester United v prvním ze dvou semifinálových zápasů anglického ligového poháru prohrál s městským rivalem City 1:3, a to především kvůli děsivému prvnímu poločasu. Kritika zazněla nejen od expertů a fanoušků, hlavou musel kroutit i obvykle pozitivně naladěný kouč "rudých ďáblů" Ole Gunnar Solskjaer.

Byl to zkrátka poločas jako z hororu. Rozháranou defenzivu United načal už po patnácti minutách Bernardo Silva, který dostal prostor na luxusní ránu z dálky. Portugalec byl při chuti a po další čtvrthodince našel dokonale načasovanou přihrávkou Riyada Mahréze, který za sebou nechal celou obranu, položil si i gólmana Davida de Geu a zakončoval do prázdné branky. Aby potupa byla kompletní, jen pět minut poté přišla šance Kevina de Bruyneho. Belgický šikula vymotal zmatené obránce, jeho střelu sice De Gea vyrazil, jenže pouze do spoluhráče Andrease Pereiry, od kterého se míč odrazil do vlastní branky. Trefa Marcuse Rashforda z druhého dějství už jen upravila výsledek na 1:3.

I kouč Ole Gunnar Solskjaer, vlastními fanoušky často kritizovaný za to, že i po prohře zachovává úsměv a pozitivní náladu, musel nad touhle mizérií kroutit hlavou. „Byl to nejhorší první poločas, jaký jsme odehráli. O pauze jsme si museli promluvit o cti,“ sdělil po utkání. „Je přirozené, že vás to srazí, ale musíte se rychle dostat zpátky do správné mentality a vyhrát aspoň druhý poločas. Je před námi složitý úkol. Do finále je teď strmá cesta, ale stále věřím, že ji můžeme zdolat,“ dodal.

Experti ve studiu Sky Sports volili ještě trochu ostřejší kritiku. „Jeden ze stoperů prostě musí být statečný a jít do souboje. Nemůžou tam jen tak stát a nikoho nehlídat, to úplně zabíjí zbytek týmu!“ opřel se někdejší záložník United Darren Fletcher do dua Victor Lindelöf - Phil Jones. Obzlášť druhý jmenovaný to po zápase schytal od fanoušků. „Být Jonesem, ukončím zítra kariéru,“ znělo od příznivců Red Devils na Twitteru.

Fletcherův kolega Micah Richards, který zase dříve oblékal barvy City, nechápal odevzdanost hráčů United. „Když jsme s nimi hráli, byli jsme outsideři, a věděli jsme, že do nich musíme jít ostře, ztížit jim to. Chyběla bojovnost, zápal. Když nic nejde jak má, běžte párkrát do skluzu, do souboje, obzvlášť v derby. To hráči United nedělali. Přijde mi, jako by prostě přijali porážku,“ sdělil bývalý zadák, který v dresu City zažil chudší časy i triumfy.

Odvetný zápas je v plánu 29. ledna na Etihad Stadium. Pokud chce Solskjaerova skvadra vyloupit soupeřův stánek a i přes dvougólové manko postoupit do finále ligového poháru, bude se muset pořádně zlepšit. Průpravu na to bude mít důkladnou, v odvetě FA Cupu čekají ambiciózní Wolves, v lize další odvěký rival, suverénní Liverpool.