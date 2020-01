Premier League | Nejlepší tým světa za 12 miliard! Jak Liverpool po 30 letech pádí pro titul | iSport.cz

Generace kolem Stevena Gerrarda, Jamieho Carraghera a Michaela Owena musí mít slzy v očích. Městu v hrabství Merseyside věnovala kus života, ale anglický titul nemá. Ten poslední z roku 1990 udělala zase jiná slavná parta – Ian Rush, John Barnes a spol., které koučoval Kenny Dalglish.

Letos v květnu to bude přesně třicet dlouhých let. Za tu dobu se začalo vážněji a vážněji uvažovat, že na Anfield Road dosedla hrozná kletba. Že Liverpool FC, tradiční klub, který ve své historii slavil kontinentální i domácí trofeje, snad Premier League ani nemůže vyhrát.

„And now you’re gonna believe us! We’re gonna win the league!“ A znovu. A znovu. Anfield Road vyřvává jednohlasně vzkaz, i ti nejopatrnější fanoušci, kteří si v posledních letech užili své, jsou dneska pevní v kramflecích.

A teď nám věřte. Vyhrajeme ligu.

Těsně potom, co Mohamed Salah zvýšil skóre proti Manchesteru United na 2:0, se tohle na Anfieldu začalo ozývat. Už žádná ustrašená pověrčivost, k níž by přitom fanoušci „reds“ měli tolik pádných důvodů.

„Každý v celé zemi už má jasno, tohle jsou vítězové Premier League. Fenomenální tým. Nejlepší v lize, nejlepší v Evropě a v současnosti i na světě,“ zněl euforický komentář Jamieho Carraghera po poslední výhře nad Manchesterem United.

VIDEOGRAFIKA: Který tým má v Premier League nejvíc bodů od nástupu Kloppa?

Vítěznou mentalitu Liverpoolu vrátil Jürgen Klopp. Extrovertní chlápek, který o sobě ale na své první tiskovce v říjnu 2015 prohlásil, že „pochází odněkud z Německa“, že „máma se určitě dívá a je pyšná, i když nerozumí ani slovo“, a že je „Normal One“. Žádné „mourinhovské“ vytahování, Klopp prostě přišel se svým temperamentem a hlavně s uměním utratit hromadu peněz.

Nikoliv proto, aby se to jednou vyplatilo ekonomicky, ale aby se konečně dostavily bombastické výsledky. I když vyloženě ztrátový byl za Kloppovy éry, pomineme-li v první sezoně nákup Grujiče, dosud jen ročník 2018/2019, kdy proti nákladným příchodům Nabyho Keity, Fabinha a Alissona Beckera nestál žádný závratný prodej.

Dál ještě Sadio Mané, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Virgil van Dijk, to všechno jsou hlavní tváře, které si Klopp za osm přestupních období, která v Liverpoolu dosud prodělal, přivedl. Celkem to na výdajích dělá kolem 450 milionů eur, v korunách je to skoro dvanáct miliard.

Šílená suma, že? Jenže Liverpool už loni v létě vyhrál Ligu mistrů, v prosinci navázal triumfem na mistrovství světa klubů a už v minulé sezoně Premier League dosáhl na historický počet bodů, 97, byť to o fous nestačilo na titul.

Tenhle vrchol má přijít letos v květnu. A s ním možná i další rekordy, které tomuhle úžasnému týmu budou slušet.

Ve hře jsou mimo jiné tyto zápisy: Nejvíc bodů v sezoně. Zatím ho drží Manchester City ze sezony 2017/2018, kdy získal kulatých 100 bodů. Liverpool je na 64, čili ve zbylých dvanácti kolech potřebuje udělat aspoň 34 bodů.

Největší náskok na druhého po sezoně. Držitelem opět Manchester City z famózní sezony 2017/2018, kdy utekl sousedům z United o devatenáct bodů. Liverpool má teď náskok na City šestnáct bodů.

Nejrychlejší zisk titulu. Tady přetrvává sprint Manchesteru United, který na jaře 2001 slavil už 14. dubna hned po výhře 4:2 nad Coventry, kterou řídili Dwight Yorke, Paul Scholes a Ryan Giggs. Kdyby všechno šlo aritmetickým průměrem jako dosud, Liverpool by mohl mít jistotu už 11. dubna po domácí výhře nad Aston Villou.

Nejvíc ligových výher v řadě. Těch mezi srpnem a prosincem 2017 nasbíral Manchester City osmnáct, „reds“ zatím vězí na třinácti. Příštími šesti soupeři budou Wolves, West Ham, Southampton, Norwich, znovu West Ham a Watford.

A třeba ještě nejmenší počet porážek v sezoně. Vzpomínáte na „The Invincibles“? Neporazitelný Arsenal z ročníku 2003/2004. Rekord je tedy nula proher, i tady může Liverpool zaskórovat.

Plným právem vyhlašuje liverpoolská legenda Jamie Carragher, že tohle je nejlepší tým na světě. Zbývá úspěšně dorazit tu prokletou Premier League.