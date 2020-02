Premier League | Vydra dal první gól v sezoně a Burnley vyhrálo. Liverpool porazil Norwich | iSport.cz

Vydra vystřídal v 22. minutě za stavu 1:1 zraněného nejlepšího střelce týmu Chrise Wooda. Po hodině hry si český útočník zpracoval na hranici vápna dlouhý míč, druhým dotykem se zbavil obránce a následně ze záklonu napálil míč levačkou nechytatelně k tyči.

"Doneslo se ke mně, že jsem dal poslední gól před 17 měsíci. Když jsem dnes skóroval, nemohl jsem tomu uvěřit," citoval Vydru klubový web. "Čekal jsem na svou šanci a snažil se být připravený na každý zápas, i když jsem nehrál od první minuty. Dnes se to vyplatilo a přineslo nám to důležité tři body," dodal.

Bývalý hráč Udine, Watfordu nebo Derby County odehrál v aktuální sezoně poprvé více než poločas. Šanci dostal i kvůli zranění dalšího útočníka Ashleyho Barnese, který se neobjevil ani v nominaci.

"Cením si Matějova přístupu. Nejen on, ale i další hráči, kteří nedostávají tolik minut, jsou praví profesionálové a kdykoliv jsou připravení týmu pomoct. Dnes jsme si v šatně vítězně zakřičeli i díky jednomu z nich, který tvrdě pracoval v tréninku, aby dnes mohl vstřelit kouzelný gól," uvedl trenér Sean Dyche.

Southamptonu nepomohla k bodům ani 15. trefa Dannyho Ingse, který se osamostatnil na třetím místě tabulky střelců. "Saints" potvrdili, že jsou v domácích utkáních nejhorším týmem ligy. Ve 13 duelech inkasovali na stadionu St. Mary's 30 gólů, což je nejhorší bilance v nejvyšší anglické soutěži za posledních 56 let.

Liverpool se na hřišti Norwiche dlouho nemohl střelecky prosadit, naopak mohl i prohrávat, ale Alexander Tettey trefil pouze tyč. Krátce nato zpracoval v 78. minutě těžký míč z hloubi pole střídající Sadio Mané a střelou na přední tyč překonal brankáře Tima Krula.

"Reds" mají v čele tabulky náskok 25 bodů, druhý Manchester City odehrál ale o zápas méně. Norwich zůstává na poslední příčce se ztrátou sedmi bodů na záchranu.

Matej Vydra: “I have been waiting for this moment. It was a brilliant goal.” pic.twitter.com/27n51kLjuK