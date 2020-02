Manchester City - West Ham: Souček připomněl filozofii Slavie | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Fofr vytoužené Premier League poznal záložník Tomáš Souček po svém přesunu do West Hamu zatím jen jednou. A už je to osmnáct dní. Od té doby jen trénoval, seznamoval se s týmem, vstřebával myšlenky trenéra Davida Moyese, zvykal si na život v Londýně. Dnes krátké zimní zdřímnutí pro „kladiváře“ končí, v dohrávce se představí na půdě Manchesteru City (20.30).

Zobrazit online přenos Rozhodčí Graham Scott – Neil Davies, Richard West Stadion Etihad Stadium, Manchester

Fanouškovský server West Hamu hammers.news vyskládal deset důvodů, proč by měli být příznivci tradičního londýnského klubu pro zbytek sezony pozitivně naladěni. Jeden z nich? Záložník Tomáš Souček a křídelník Jarrod Bowen, dvě nejčerstvější posily „kladivářů“, teď měly skoro tři týdny na to, aby se sžily s týmem. „Od obou se očekává, že budou mít velký vliv na hru týmu. To, že teď měli čas na aklimatizaci, se může ukázat jako neocenitelné,“ napsal hammers.news.

Souček zažil divoký začátek angažmá ve West Hamu, kde je na hostování s opcí ze Slavie. Tři dny po svém příchodu nastoupil v základní sestavě proti Brightonu (3:3), odehrál pětaosmdesát minut a zaujal. Zanechal dobrý dojem. To bylo 1. února. Od té doby „kladiváři“ nehráli, jejich následující utkání na Manchesteru City bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo, poslední víkend měli plánované volno. A tak se více než dva týdny jen připravovali.

Dnes jdou do akce, představí se právě v dohrávce na Manchesteru City. „Věřím, že se můžeme rovnat s každým soupeřem. Se Slavií jsme byli v Lize mistrů v podobné situaci. Zisk nějakého bodu je vždy reálný,“ vzhlédl Souček ke střetu s kolosem odborníka Pepa Guardioly. „Proti City samozřejmě není jednoduché hrát, ale my tady jsme dobří hráči a jsme schopni dosáhnout na slušný výsledek,“ doplnil český reprezentant.

Souček pozvolna zapadá do kolektivu. To jde dobře, jeho spoluhráč Andrij Jarmolenko ho natočil, jak za trest podlézá stůl po porážce v teqballu, a ještě ho hecoval. Panovala rozverná nálada.

Pozitivní naladění se hodí, West Ham čeká perná mise o přežití mezi anglickou elitou. Má třináct zápasů na to, aby utekl ze sestupového místa, na záchranu momentálně ztrácí bod. „Myslím, že jsme se všichni uvítali, že jsme se teď mohli připravit a trochu pracovat s hráči. Byl jsem opravdu potěšen tím, jak k tomu všichni přistoupili,“ podotkl trenér „kladivářů“ David Moyes.

Souček si teď užije slovutnou ligu v nejryzejší podobě. Po duelu na Manchesteru City se totiž West Ham v pondělí poměří na Anfieldu s momentálním anglickým vládcem Liverpoolem.