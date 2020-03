Premier League | Titul pro Liverpool? Vést ligu City, nikdo to neřeší, říká legenda | iSport.cz

V Premier League, stejně jako v dalších ligách, řeší zásadní otázku: Co se zbytkem sezony v době koronavirové pandemie? Dohrát, nebo zrušit? A co s titulem? Jedni by ho bez váhání dali Liverpoolu, jiní by mistra nekorunovali. „Kdyby měl náskok dvacet pět bodů Manchester City, neřeší se to. Liverpool ale čeká na titul třicet let,“ uvědomuje si úskalí rozhodnutí Paul Merson, dvojnásobný vítěz anglické ligy s Arsenalem.

Nezáviděníhodné rozhodování čeká vedení většiny fotbalových lig. Epidemie COVID-19 přerušila program řady soutěží a nikdo aktuálně netuší, kolik z nich se vůbec dohraje. Vyvstává tu pak zásadní otázka pro vrchní managementy, které budou muset rozhodnout o tom, jak to bude s mistrovským titulem, ale například i se sestupy.

Nejinak je tomu v Premier League. Anglické soutěži doposud jasně vládne Liverpool. Na druhý Manchester City, který odehrál o zápas méně, má po 29 kolech náskok 25 bodů. Cesta za vysněným titulem po 30 letech ale dostala závažnou trhlinu. Ani obrovský náskok nemusí nic znamenat.

„Všichni správně říkají, že má Liverpool náskok dvacet pět bodů, ale když si půjdu zahrát s kamarádem snooker a budu potřebovat dvacet pět snookerů abych vyhrál, a on řekne: ‚Hra skončila, není možné, abys to otočil,‘ tak za dva tři týdny mu budu říkat: ‚Ale pořád jsem to mohl vyhrát,“ přirovnal jmenování Liverpoolu mistrem bývalý hráč Arsenalu Paul Merson.

„Soucítíme s nimi, čekají na titul třicet let. Pokud by ligu vedl Manchester City, mistr se neřeší, nikdo by se o to nestaral, protože vyhráli nedávno. Ale tenhle tým (Liverpool) nevyhrál třicet let! Je to jako film. Opravdu s nimi soucítím, na druhou stranu, když jim přisoudí titul, matematicky ho nevyhrál. Všichni víme, že v podstatě vyhráli, ale není to totéž. Je to škoda,“ navázal Merson.

Dvojnásobný šampion Premier League s Arsenalem patří mezi osoby, které přišly s potenciálním řešením. „Jediné, co můžeme nyní udělat, je zavřít týmy na několik týdnů do úplné izolace a pak znovu začít. Provedeme testy a následně dohrajeme všechny zápasy za zavřenými dveřmi. Všechny by byly vysílány televizí, každý by se hrál v jiný čas. I když je to stále chaotické řešení,“ uvědomuje si legenda Gunners.

Problém vidí i v otázce sestupu z nejvyšší soutěže. „Nemyslím si, že může být v Premier League 22 týmů a spadnout pět,“ reagoval Merson na návrh, který obnášel to, že by nikdo nesestoupil a dva nejlepší týmy z Championship by naopak soutěž rozšířily.

Merson zastává názor, že by se sezona měla dohrát. „Pokud by ročník anulovali, co budou dělat dál? Vracet všem peníze za sezonní lístky, když se v zásadě sezona nikdy nestala? EURO posunuli o rok, takže žádné hloupé anglické přáteláčky během pěti šesti týdnů. I nový ročník by pak mohl začít o něco později, třeba v září či říjnu,“ tvrdí.