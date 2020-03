Premier League | Místo oslav titulu rady psychologa. Liverpool se ponořil do ticha | iSport.cz

Georginio Wijnaldum poslal Liverpool do vedení • Reuters

Liverpool je novým mistrem Premier League – tak by pravděpodobně zněly zprávy z Ostrovů po uplynulém víkendu nebýt koronavirové pandemie. Místo oslavných chorálů a hvězd křepčících s fanoušky se v ulicích kolem Anfieldu rozléhá ticho. Vzhledem k okolnostem začalo vedení lídra anglické ligy klást zvýšený důraz na duševní zdraví hráčů, o které se stará sportovní psycholog.

Uplynulý víkend měl patřit jim. Fotbalisté Liverpoolu totiž navýšili v 29. kole Premier League svůj náskok na druhý Manchester City na 25 bodů a v případě výher nad Evertonem a Crystal Palace mohli již v sobotu oslavovat bez ohledu na výsledky pronásledovatelů mistrovský titul, první po 30 letech. Kvůli koronavirové pandemii a s ní spjatým přerušením ligy se tak ale nestalo.

Místo zaplněných ulic v červeném oděnými fanoušky se v okolí liverpoolského stadionu rozléhá ticho a klid, okna mají zatažené rolety. Žádné chorály, stříkající šampaňské a slavící hráči Reds zapojení do víru chaosu oslav.

Naopak. Všichni nadále zůstávají v nejistotě. Nikdo neví, jak to s rozběhnutou sezonou bude a zřejmé tedy není ani to, zda Liverpool skutečně bude mistrem. Korunovace se zatím nekoná. A že mohla být vskutku velkolepá. Reds byli blízko přepsání historie. Pohár mohli pozvednout nad hlavu již 21. března, řádně by tak překonali dosavadní nejrychlejší triumf Manchesteru United ze sezony 2000/2001, tehdy „rudí ďáblové“ slavili 14. dubna.

Na nastalou situaci reagovalo i samotné vedení Liverpoolu, které svým hráčům začalo radit v oblasti duševního zdraví. „Co se stane s titulem v Premier League neřešte, je to mimo vaši kontrolu. Zaměřte se na to, abyste minimalizovali šanci na nákazu koronavirem. Jak řekl trenér (Jürgen Klopp) fotbal není to nejdůležitější. Zdraví a bezpečí nás všech je přednější,“ slyšely hvězdy Reds od klubového sportovního psychologa Lee Richardsona.

Ten jim předal i cenné rady a tipy, spojené s dýcháním, aby zmírnili úzkost. „Pravidelné čištění zubů podporuje zdravý chrup. Stejně tak pravidelné dýchání podporuje dobrý duševní stav,“ řekl Richardson, který hráčům doporučil, aby po probuzení začali den dechovým cvičením.

Sportovní psycholog fotbalisty varoval také před nebezpečím nudy. Liverpoolští si mají v době karantény stanovit denní rutiny a zároveň využít příležitost trávit čas s rodinou. Ačkoliv se doporučuje smysl pro humor, vyhnout se mají žertování na sociálních sítích. Veřejnost je totiž v tuto dobu, kdy řada lidí ztratí blízké či jsou nemocní, mnohem citlivější.