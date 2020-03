Premier League | Souček o žití v Londýně: ráj West Ham, útěk před fanoušky i úleva s dresy | iSport.cz

Tomáš Souček si život v Londýně i angažmá ve West Hamu užívá • FOTO: Koláž iSport.cz Získal český double, zahrál si základní skupinu Ligy mistrů i čtvrtfinále Evropské ligy. Zkraje roku 2020 pak Tomáš Souček, Fotbalista roku, zamířil ze Slavie na hostování s opcí do West Hamu. „Nečekal jsem, že to bude až taková změna,“ překvapil rodáka z Havlíčkova Brodu rozdíl mezi soutěžemi a zázemím. V rozhovoru pro SlaviaTV nastínil, jak se mu žije v Londýně, ale prozradil i to, jak zapadl do kolektivu „kladivářů“ či co řešil za „šlamastiku“ s dresy.

…o bydlení v Londýně „Bydlím hned u stadionu, v olympijském parku, který je skvělý. Ani jsem nevěděl, že tu je. Neustále ho procházíme víc a víc. Máme to místo rádi. Kousek od nás je i obchodní dům, takže ideální místo.“ Stadion West Hamu • Foto Reuters

…o angažmá v Premier League „Měl jsem nabídky i z jiných států, ale tak to bylo i pár roků zpět. Když jsem šel do Anglie, bylo to vysněné. Působil jsem ve Slavii a nečekal jsem tolik změn, zkušeností a všeho. Může se stát cokoliv, ale už jsem si to tu nějak alespoň zažil. Zkusil jsem si všechny věci od přijetí na letišti až po zázemí, lidi tady až po tým. Pro mě je to ráj. Nevím, jak je to v jiných klubech, ale jsem rád, že jsem si vybral tuto cestu.“ Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • Foto www.whufc.com

…o West Hamu „Mám ho hrozně rád, líbí se mi kluby s historií. To West Ham je, fanoušci jsou navíc srdcaři. Co bydlím, tak kolem jsou lidi, kteří mě, ale i jiné hráče, neznají. Londýn je hodně o byznysu o cizincích. Jednou jsme ale šli do centra a první, kdo mě pozdravil, byl dělník. To jsem byl velmi rád, potěšilo mě to. Z 60 tisíc na stadionu je 55 tisíc permanentkářů. Skoro ani nejde získat permanentku.“ Tomáš Souček se představil fanouškům West Hamu před zápasem Premier League, ve kterém jeho nový tým hostil Liverpool. • Foto Profimedia.cz

…o atmosféře „Je to trochu jiné. Na stadionu je šedesát tisíc lidí, což je skvělé, ale není to tak, jako když třeba Tribuna Sever, nebo celý stadion skanduje. Hodně lidí se jde jen podívat, fandí u gólu, ale jinak zápas spíš jen sledují. Atmosféra se srovnat nedá. Slavia má menší stadion, ale atmosféra je tam daleko silnější.“ Tomáš Souček nastupuje ke svému prvnímu utkání za West Ham v Premier League proti Brightonu • Foto Profimedia.cz

…o prchání před fanoušky „Jednou jsme s partnerkou udělali chybu. Měli jsme návštěvu a chtěli jsme si zajít na večeři. Já byl v tu dobu zraněný a my měli hrát se Southamptonem. Vyšli jsme, ale nedošlo nám, že jsme pět set metrů od stadionu. Nakonec jsme z restaurace vybíhali s kapucí. Bylo to silné. Angličané, navíc v podnapilém stavu, takže jsme museli utíkat. Jinak to poznávání ale není takové. V Čechách to bylo častější, ale potkával jsem samé příjemné lidi, kteří chtěli fotku, nebo podpis. Když jsem byl malý, tak jsem také uznával hráče a chtěl se s nimi vyfotit. To mi nevadilo.“ Fanoušci West Hamu před zápasem se Southamptonem • Foto Reuters

…o kolektivu „Je to tu super. Kluci na repre mi vždy říkali, že v cizině to není takové, jako v Čechách, ale tady mě to od prvního dne překvapilo, jak mě vzali. Přišel jsem a Andrij Jarmolenko mi hned řekl, ať si sednu vedle něj. I když jdeme třeba na oběd nebo na kafe, tak je dost srandy. Parta je tu dobrá. Právě Jaromolenko mi ale říkal, ať si kolektivu ve West Hamu vážím, že byl třeba v Dortmundu, kde to bylo hodně o individualistech.“ Fotbalisté West Hamu, včetně Tomáše Součka (vpravo), po gólu Roberta Snodgrasse proti Brightonu • Foto Reuters

…o lídrech a vtipálcích „Teď je to Mark Noble. Je to klasický kapitán, často chodí v sáčku, má to rád a bere to tak, že řídí kabinu. Pak jsou tam vtipálci jako Aaron Cresswell nebo Robert Snodgrass a spolu s nimi i Jarmolenko. Já se bavím spíše, když jsme ve dvou ve třech. Když jsme velká grupa, tak do toho ještě tolik nezasahuji, aby nedošlo k nějakému omylu.“ Tomáš Souček musel po prohře v teqballu se spoluhráčem z West Hamu Andrijem Jarmolenkem podlézt stůl • Foto Repro Instagram/football_europe_20

…o dresech West Hamu „Když jsem se letěl, tak jsem si říkal: ‚Co to je za barvu? To snad ne!‘ Manažer mě pak upozorňoval, že to naštěstí není rudá (sparťanská), ale že jde o fialovou. Strašně jsem si oddechl. Byl by to velký problém.“ (smích) Tomáš Souček (vpravo) během svého prvního utkání v Premier League za West Ham • Foto Reuters

…o West Hamu a Slavii „Největší rozdíl je ve vybavení. Máme tu tréninkové centrum, které je úžasné. Čtyři hřiště, dvě posilovny. Jídelna, kde nám vaří tři kuchaři, jen pro nás. Bavil jsem se s kustodem o tom, jak je to ve Slavii a on na to řekl: ‚Jak je to možné, když jste hráli Ligu mistrů?‘ Dodal i to, že my (West Ham) jsme vlastně druholigový tým, co se týče zázemí.“ Tomáš Souček během předzápasové rozcvičky před svým debutem v Premier League za West Ham proti Brightonu • Foto Profimedia.cz

...o hraní za tým ze spodku tabulky „Až když jsem přišel do West Hamu, tak jsem si uvědomil, že jsem zatím celý život hrál o horní příčky. Ať už ve Slavii, v Žižkově nebo Liberci. Najednou jsme tady prohráli s Manchesterem City, já z toho byl špatný a ostatní byli celkem v pohodě, což mi přišlo divné. Pak jsme ale třeba remizovali s Brightonem a první dva dny bylo v kabině dusno. Zachránit se chce každý a takové zápasy jsou důležité. Berou to tak, že proti City nebo Liverpoolu se může uspět, ale když se to nepovede, tak to není tragédie. Já mám ale v sobě to, že je mi jedno, zda prohraju kuličky, nebo zápas ve West Hamu. Štve mě i prohra na tréninku. Snažím se dostat i do spoluhráčů, že máme šanci i proti týmům, jako je Liverpool, což pak bylo i vidět, že s ním můžeme hrát.“ Český záložník West Hamu Tomáš Souček v hlavičkovém souboji s hvězdou Liverpoolu Sadiem Maném • Foto Reuters

…o zdravotním stavu „Bylo to hodně rychlé, původní předpověď zněla tři čtyři týdny, ve West Hamu pak říkali dva. Nakonec z toho bylo jen deset dní. Co se týče zdraví, tak už se cítím skvěle, jenom teď je trochu ta pauza (kvůli koronaviru).“ Tomáš Souček kvůli zranění nedohrál zápas West Hamu proti Liverpoolu • Foto Repro/PREMIER SPORT

…o udržování se v době nucené pauzy „Chodím běhat do parku. Je dobré, že v blízkosti bydliště máme kolem zeleň, jednou dvakrát jsem byl i v lese, který je asi patnáct minut autem. Týden zpět jsme navíc zjistili, že asi pět set metrů od nás je takové velké prostranství, kde je snad čtyřicet fotbalových hřišť vedle sebe. To jsem ještě neviděl. Je tam brána vedle brány, jakž takž udržované, takže i tam jsme si byli kopnout.“ Záložník West Hamu Tomáš Souček se v době, kdy je Premier League zastavena kvůli koronaviru, vydal na individuální trénink • Foto Instagtram/tomassoucek28

…o cestě za úspěchem a přidávání si „Doufám, že nějaký talent u mě je, ale také cítím, že kdybych nedal do fotbalu tolik, tak by to nepřišlo. Z velké části je to vydřené. Přidával jsem si, ale zároveň to bylo kvůli tomu, že jsem měl a mám fotbal strašně rád. Proto mi to vlastně ani nepřišlo jako přidávání si. Bavilo mě to a vzpomínám si, že i když už jsem byl ve Viktorce (Žižkov), tak jsem ještě večer chodíval hrát hanspaulku (amatérská soutěž v malém fotbale). Na intru jsme zase měli partu kluků, ve čtyři jsme měli trénink, v sedm zase sraz a šli si zakopat. Na pokoj nás zahnala až večerka.“ Tomáš Souček v duelu s Manchesterem City stíhá Davida Silvu • Foto Profimedia.cz