Premier League | Exkolega otevřeně o Kloppovi. Kde má nejsilnější stránku a kdy nadává? | iSport.cz

Pokud by se Premier League předčasně zrušila, Liverpool by přišel o vysněný titul • Reuters

Profesionální hráčskou kariéru ukončili v Mohuči nedlouho po sobě a když se Jürgen Klopp v roce 2001 stal hlavním trenérem, jeho bývalý spoluhráč Stephan Kuhnert už měl na starosti gólmany. Spolupráce mohla pokračovat.

„Měl jsem s ním hodně zajímavý vztah, protože jsem s ním trénoval i hrál. Nikdo se mu nevyrovná v síle emocí, ale my jsme vždycky viděli věci stejně,“ prohlásil Kuhnert na serveru goal.com.

Zatímco bývalý gólman trénuje své nástupce nedaleko od Frankfurtu dodnes, Klopp dělá obrovskou manažerskou kariéru. V roce 2008 přešel do Borussie Dortmund, teď sbírá trofeje v Liverpoolu a vloni získal tu na klubové úrovni nejcennější z Ligy mistrů.

„Může moderovat televizní show a vůbec by se nemusel připravovat, všechno to vychází z něj, všechno to jde přirozeně. Nejvíc to vidíte na jeho vztahu k hráčům. I 20. hráč týmu je vždycky na sto procent připravený. Klopp je osobnost a jednání s lidmi je jeho největší síla,“ hodnotí bývalý kolega.

Obrovský respekt má i v situaci, kdy koučuje ještě větší fotbalové hvězdy než v Mohuči, ale i on je jenom člověk, který se umí i naštvat. Jednu historku má dodnes v hlavě i Kuhnert:

„Jednou jsme měli v tréninkovém centru den volna a chtěli jsme zajít na festival, co byl blízko. Dorazili jsme už za tmy a na začátku vesnice byl plakát, že festival je až za týden. Špatně jsem si to zapamatoval. Jürgen mi nadával celou cestu zpátky. Musel jsem snést opravdu dost, ale zasloužil jsem si to,“ vzpomíná už s úsměvem.

Sám působí v Mohuči přes 30 let a zažil už přes tucet různých trenérů, nikdo to ale nedotáhl tak daleko. Liverpool ale aktuálně nezažívá lehké týdny. Premier League stojí a ozývají se hlasy, aby byl ročník anulován, přitom Reds jsou kousek od titulu.

Koronavirus možná ovlivnil i odvetu Ligy mistrů, kde Liverpool v prodloužení domácího zápasu vypadl s Atlétikem.

„Po výhře s Bournemouthem jsem se v pondělí ráno probudil a slyšel, že ve Španělsku mají zavřít úřady a školy. Bylo to divné. Normálně se chystám jen na zápas, ale tentokrát bylo opravdu těžké se připravit,“ připustil Klopp.