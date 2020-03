Premier League | Spoluhráč vrací Fabregasovi úder: Nevím, jestli šel pokaždé příkladem | iSport.cz

Jeho slova vyvolala rozruch. A hned vzápětí přišla reakce. Bývalý kapitán Arsenalu Cesc Fabregas si rýpl do svých exparťáků výrokem, že na stejné úrovni jako on byli pouze další dva hráči v mužstvu. Obránce Bacary Sagna se ovšem ozval. „Jsem překvapený, že něco takového zaznělo zrovna od něj. Nejsem si jistý, že šel pokaždé příkladem,“ vrátil dvaatřicetiletému španělskému záložníkovi pomyslný úder v rozhovoru pro server goal.com.

Co se stalo? Fabregas v podcastu fanouškovské stránky arseblog prozradil, proč londýnský celek v roce 2011 opustil a zamířil do Barcelony. „Na stejné technické a mentální úrovni jako já byli v celém kádru pouze Robin van Persie a Samir Nasri. Není to nic arogantního, tak jsem to prostě cítil,“ prohlásil středopolař, který aktuálně působí ve francouzském Monaku.

Připomeňme, že dres Gunners tehdy oblékali třeba Aaron Ramsey, Theo Walcott či Tomáš Rosický. Nikdo z nich ale Fabregasovi patrně dost dobrý nepřišel. I proto zareagoval Bacary Sagna, dnes zkušený sedmatřicetiletý bek, jenž hraje MLS za tým Montreal Impact.

Francouzský fotbalista v kabině Arsenalu společně s Fabregasem strávil pět let (2007-2011). A upozorňuje, že někdejší kapitán mužstva kouče Arsena Wengera by s kritikou měl začít spíš u sebe.

„Byl jsem překvapený, když jsem si to přečetl. On měl být jedním z lídrů týmu, čekaly se od něj do budoucna velké věci… Ale jako správný vůdce o svém klubu přece nemluvíš takhle,“ uvedl Sagna pro web goal.com.

„Překvapilo mě to tím spíš, že Cesc byl milý chlap. To pořád je, nic se nemění, ale jsem trochu zaskočený. Arsenal jej v podstatě „udělal“, takže říct, že většina hráčů nebyla na jeho úrovni, mi přijde trochu drsné. Navíc si nejsem jistý, že on během svého působení v klubu šel pokaždé příkladem,“ podotkl obránce, který pak mimo jiné působil i v Manchester City či italském Beneventu.

Na co naráží? „Média v té době často psala, že Cesc dost neběhá, že se nevrací. Takže ostatní hráči mu klidně mohli říct, že se měl víc snažit. Když se podíváte na dnešní Liverpool, všichni pořád běhají. Tak vypadá tým. A právě to, že jsme v sobě neměli toho správného ducha a nedělali nic navíc, je možná důvod, že jsme nevyhrávali,“ řekl Sagna.

Zároveň zmínil, že je logické, aby každý hráč v kádru byl na trochu odlišné úrovni. „V týmu to tak vždycky funguje. Někdo je silnější fyzicky, jiný má zase lepší techniku. Ale to není důvod, proč mluvit o spoluhráčích takhle. S tím vyjádřením nesouhlasím. Je to jeho názor, na který má právo. Ale všichni máme v kariéře dobré i špatné momenty a nejsem si jistý, že on měl v Arsenalu jen ty dobré. Ano, je to skvělý hráč, ale možná se od něj čekalo ještě víc,“ uzavřel Sagna svou reakci na kritiku bývalého kapitána.