Premier League | Arsenal sáhl na platy, Özil je proti. Za Ligu mistrů klub peníze vrátí | iSport.cz

Pierre-Emerick Aubameyang se sice proti Olympiakosu zaskvěl parádními nůžkami, na postup Arsenalu to ovšem nestačilo • Reuters

Zatímco ostatní se ještě zuby nehty drží, Arsenal už dál čekat nevydržel. Po dohodě s hráči a realizačním týmem sáhne na mzdy. Vedení dospělo ke konsenzu, že strhne 12,5 procenta.

Ne všichni hráči jsou však s tímto postupem za jedno. Mezi skupinku vybraných patří i záložník Mesut Özil. Nejlépe placený hráč „kanonýrů“ (10,9 milionů korun týdně) si dává na čas.

Podle informací britského tisku se zkrouhnutí mzdy nebrání, nicméně si chce rozhodnutí důkladně promyslet a zvážit, jak moc velký dopad pandemie COVID-19 bude mít. Navíc je stále reálné, že se liga dohraje a Arsenal o důležité příjmy nepřijde.

„Odložení splátek je rozumná varianta, ale okamžitě souhlasit se snížením platu je nesmysl. Vždyť se sezona ještě může dohrát a kluby své peníze dostanou,“ prohlásil v rozhovoru pro server The Athletic právník Erkut Sogut, který německého fotbalistu zastupuje. „Jak na tom kluby po ekonomické stránce kvůli krizi skutečně budou, budeme vědět až za pár měsíců,“ dodal Sogut.

Někteří hráči zase místo srážky žádají odklad. Tak jako tomu bylo v případě Southamptonu či West Hamu, za nějž hraje i český reprezentant Tomáš Souček. S tímto návrhem však londýnský celek zatím nesouhlasí. Platnosti nabudou srážky ještě v dubnu a mohly by trvat až do příštího roku.

Arsenal však hráče motivuje tím, že pokud by v následujících dvou sezonách splnil vytyčené cíle, mezi nimiž je prioritou návrat do Champions League, je ochotný týmu ušlý příjem do poslední libry vrátit.

Doposud klub podle zdrojů deníku The Telegraph vyplácel na mzdách ročně 230 milionů liber (v přepočtu přibližně 7,2 miliard korun). Daily Mail zase informuje o tom, že kromě Özila mezi nejlépe placené hráče patří Pierre-Emerick Aubameyang (200 tisíc liber týdně), Alexandre Lacazette (180 tisíc liber týdně) či Nicolas Pépe (140 tisíc liber týdně).

Krok ze strany vedení na první pohled vypadá logicky, zároveň však ještě více pobuřuje fanoušky „kanonýrů“. Londýnský klub totiž vlastní americký podnikatel Stan Kroenke (Více o něm čtěte ZDE >>>), jehož jmění se odhaduje na 10 miliard dolarů (cca 253 miliard korun).

Emirates Stadium platí v Premier League za stadion s nejdražším vstupným. Příznivci navíc volají po silnějších investicích do kádru, ty jsou však až na výjimky v nedohlednu. Naposledy Arsenal utratil 72 milionů liber (2,14 miliardy korun) za Nicolase Pépého z Lille. Francouzský křídelník nastoupil v lize k 24 zápasům a má v nich bilanci 4+6.