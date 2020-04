Premier League | Klopp se bál vyhazovu. Promluvil o důvěře v Liverpoolu po prohraných finále | iSport.cz

Georginio Wijnaldum poslal Liverpool do vedení • Reuters

„Bylo jasné, že to nedokážeme spravit přes noc. Všichni to chtěli, ale nešlo to, takže jsem musel žádat o čas,“ vzpomínal Klopp v televizi Sky Sports na počátky angažmá v Liverpoolu v roce 2015, kdy musel přesvědčit majitele klubu - Fenway Sports Group - že vytvořit z týmu vážného uchazeče o trofeje bude trvat.

„Nikdy jsem během kariéry nedostal vyhazov, takže jsem s tím neměl zkušenosti, ale věděl jsem, že tady jsem na jiné úrovni, a když nebudu mít rychle výsledky, tak mě vyhodí,“ přiznal Klopp, jenž v Německu trénoval Mohuč a Dortmund. „Ten čas jsme ale dostali a bylo fajn, že po šesti, sedmi, osmi zápasech byli majitelé hodně pozitivní a uznali, že jdeme po správné cestě. Od tohoto okamžiku to ani na sekundu nezpochybnili,“ dodal dvaapadesátiletý rodák ze Stuttgartu.

Na lavičce Liverpoolu Klopp vystřídal v říjnu roku 2015 propuštěného Brendana Rodgerse a v následujících třech letech dovedl klub do tří finále: Evropské ligy a Ligového poháru v roce 2016 a Ligy mistrů v roce 2018. Všechny tři zápasy Kloppovi svěřenci prohráli, ale kouč dostal i nadále důvěru a v roce 2019 už v Lize mistrů triumfoval.

„Když jsme prohráli ta finále, myslím, že experti říkali něco jako 'pokud nevyhraje další, bude čas na změnu'. Ale v klubu tak nikdo nepřemýšlel. Majitelé nám stále důvěřovali, říkali, že když zůstaneme na této cestě, tak všechno bude v pořádku. A tak to také bylo,“ připomněl Klopp loňský triumf v nejprestižnější evropské klubové soutěži, který jeho svěřenci navíc potvrdili vítězstvím v Superpoháru UEFA a na mistrovství světa klubů.

Poté, co v minulé sezoně obsadil Liverpool v anglické lize druhé místo za Manchesterem City o pouhý bod, aktuálnímu ročníku „Reds“ vládli. Kloppovým svěřencům stačilo získat šest bodů k zisku prvního titulu klubu v éře Premier League, když byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena a její dohrání je v nedohlednu.