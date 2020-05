Premier League | Největší chyba v kariéře. Doufal jsem, že Ronaldo mine, přiznal slavný sudí | iSport.cz

V Premier League odpískal přes 500 zápasů, ale na ten mezi Tottenhamem a Manchesterem United nikdy nezapomene. Tehdy totiž rozhodčí Howard Webb přiznal rudým ďáblům penaltu a hned tušil, že to byla chyba. Částečně napravit ji mohlo jen selhání CR7. A to nepřišlo. Připustil i chybu v drsném finále mistrovství světa 2010 mezi Španělskem a Nizozemskem.

Těžko byste hledali respektovanějšího sudího. Z Howarda Webba zářila nejen holá hlava, ale po celou kariéru taky autorita. Pískal ty největší zápasy, které může sudí dostat, včetně finále mistrovství světa. Jenže i rozhodčí může chybovat a Angličan nebyl výjimkou.

A jedna z chyb ho pořád straší v paměti. „Bylo to na Old Trafford. Zápas s Tottenhamem v roce 2009,“ svěřil se serveru The Athletic. „Viděl jsem, jak Carricka sundal brankář Gomes. Snadné rozhodnutí – penalta. Čekal jsem normální protesty, ale místo toho přišel absolutní úžas. Během pár vteřin jsem si uvědomil, že to byla chyba.“

Spurs tehdy na Old Trafford vedli 2:0 a právě pokutový kop rozpoutal rudé peklo, které se zastavilo až na skóre 5:2 pro United.

„Ještě jsem doufal, že Ronaldo penaltu nedá, ale to se nestalo,“ přiznal. Chybně nařízený pokutový kop byl jedním z argumentů pro jeho odpůrce, že United straní. Někdejší útočník Liverpoolu Ryan Babel dokonce dostal pokutu 10 tisíc liber za tričko, které rozhodčího s United spojovalo. Plné posměšků byly i sociální sítě.

„Není na tom nic pravdivého. Ani mě to nikdy nijak neovlivnilo, ale samozřejmě se toho namluví hodně,“ uznal dnes 48letý šéf anglických ligových sudí a bývalý policista.

Na absolutním vrcholu kariéry byl v roce 2010. Tehdy se stal prvním rozhodčím, který řídil v jedné sezoně jak finále Ligy mistrů, tak mistrovství světa. A právě v Johannesburgu udělal další kontroverzní rozhodnutí, když nechal na hřišti Nigela de Jonga po kung-fu kopu, kterým zasáhl Xabiho Alonsa.

„Byl jsem asi 10 metrů za Alonsem a neviděl jsem ten kop přesně. Bylo mi jasné, že je to hodně důležitý zápas a nikdo z kolegů mi neřekl, že by to měla být červená, tak jsem udělil žlutou podle toho, co jsem viděl. Ani jedno procento ze mě si nikdy nemyslelo, že by to měla být červená,“ píše ve své knize Muž uprostřed.

Aktuálně ale přiznal, že kop, který je považován za jeden z nejbrutálnějších zákroků v historii mistrovství světa, na červenou nejspíš byl.