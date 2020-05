Premier League | Balea si vyhlédl Newcastle, má spustit sérii přestupů. Majitelé ale řeší potíže | iSport.cz

Velšská hvězda není v Madridu po sedmi letech spolupráce zrovna spokojená. Už před zatím přerušenou sezonou, ve které odehrál 14 ligových zápasů, se řešil Baleův potenciální odchod do Číny. Transfer do týmu Jiangsu Suning ale na poslední chvíli nevyšel a 30letý křídelník tak strávil i zbytek ročníku v Realu.

Vysvobodit se ho teď podle zdrojů magazínu FourFourTwo chystají hned tři kluby. Svou bývalou hvězdu by po sedmi letech rád přivedl zpět Tottenham. Zajímavou štací by mohl být nováček americké MLS Inter Miami, kam by Balea rád přivedl prezident a spolumajitel klubu David Beckham. Nejvážnější zájem má ale možná trochu překvapivě Newcastle.

Aktuálně 13. klub Premier League se chystá na výrazné změny majitelské struktury, neoblíbeného byznysmena Mikea Ashleyho má nahradit neskutečně movitá skupina kolem Mohameda bin Salmána, korunního prince Saúdské Arábie. Ten udělá ze „strak“ nejbohatší klub ligy, a Balea by rád viděl jako první hvězdu v nové vyšperkované sestavě. Realu se chystá předložit nabídku ve výši 53 milionů liber (1,65 miliardy korun).

Média ve Španělsku zájem Newcastlu potvrzují a přihazují další zajímavé informace. Baleův návrat do Anglie by totiž měl spustit řetězovou reakci přestupů. Real si jako náhradu za Velšana vyhlédl sběratele trofejí Kingsleyho Comana. 23letého Francouze, který už stihl vyhrát sedm titulů s PSG? Juventusem a aktuálním zaměstnavatelem Bayernem Mnichov, by měl v Bavorsku nahradit německý reprezentant Leroy Sané. Zájem Bayernu o eso Manchesteru City je dlouho známý, v létě by se díky přesunům Balea a Comana mohly dát věci do pohybu.

Slovo „mohly“ je důležité, první část tohohle přestupového kolotoče ještě pořád není hotová. Noví majitelé Newcastlu stále klub nepřevzali, a podle zpráv z Británie nemusí mít k vlastnictví zrovna umetenou cestičku. Podle deníku The Sun se hned deset nejmenovaných klubů Premier League plánuje spojit ve snaze zablokovat převzetí klubu. Na ligové vedení apelují kvůli dokumentům, které saúdskou vládu, a tedy i potenciálního nového majitele Mohameda bin Salmána, spojují se serverem BeoutQ, stránkou plnou nelegálních streamů sportovních zápasů. Pokud se obvinění prokáží jako pravdivá, Salmán a jeho investiční skupina by nemohli být ligou uznáni jako vhodní majitelé klubu.