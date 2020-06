Premier League | Precizní Souček neodvrátil blamáž. "Kladiváře" čekají složité týdny | iSport.cz

Už na sobě nemá červenobílý dres, obléká barvy West Hamu, ale pořád je to tentýž Tomáš Souček. Vysoce precizní v defenzivní činnosti, s prémiovým čtením hry, klidný na míči a aktivní ve chvíli, kdy se hra řítí směrem k soupeřově brance. Přesně tímto stylem se prezentoval v úvodním kole Premier League po koronavirové pauze. Londýnské značce však k zisku aspoň jednoho upoceného bodu nepomohl. Wolverhampton byl celý zápas lepší v mezihře, nebezpečnější v ofenzivním rejdění a poměrně bez problémů si zapsal triumf 2:0.

„Cítím z týmu, že je nažhavený a že bude silný,“ pronesl Tomáš Souček v rozhovoru pro deník Sport přesně v den, kdy se na Ostrovech opět rozjelo fotbalové divadlo.

„Kladiváři“ však slova českého reprezentanta absolutně nepotvrdili. Nepředvedli žádnou strhující show. V jejich systému vítězila především snaha o kompaktnost a důslednost v plnění taktických zadání. Nebýt obří šance Pabla Fornalse z úvodu utkání, seznam vyložených příležitostí by z pohledu domácích zůstal prázdný…. Před brankou „Vlků“ se nic moc nedělo.

Ani nemohlo. Když Tomáš Souček protáhl krok, aby podpořil rychlý kontr a případně ranou z druhé vlny zhodnotil akci, byla zničena zoufale nepřesnou přihrávkou. Jen jednou, a to ještě nepromyšleným způsobem, se český reprezentant dostal do palebné pozice. Ve dvacáté minutě se k němu odrazil zbloudilý balon odražený od protihráče, Souček nic nevymýšlel a na branku vypustil šíleně rychlou raketu země vzduch. Mířila přesně do horního rohu branky, asi by to byl i gól, jenže dráhu střelu vychýlil nejmenší muž na trávníku Joao Moutinho… Souček se jen chytil za hlavu. Pech.

Mimochodem, v roli defenzivního štítu odehrál utkání bez jediného nedovoleného zákroku. Míče odebíral čistě, jindy precizním postavením ve správném prostoru zamezil šíření útočného viru soupeře. Leč, k bodům to nestačilo.

V druhém poločase Wolverhampton, šestý celek Premier League, dotáhl do finále dvě akce z křídelního prostoru. Nejprve se prosadil mexický snajpr Pablo Jimenez, o chvíli později se úžasným volejem pod klacek ukázal Pedro Nieto.

„Věřím, že začátek chytíme a že z prvních tří kol získáme co nejvíc bodů, i když máme těžký los. Ale doufám, že tyhle zápasy zvládneme a že nám pomůžou do dalších utkání,“ pravil před restartem Souček.

Smůla. Podle predikcí měly být body proti „Vlkům“ z úvodní třízápasové sady nejsnadněji dosažitelné. Londýnská grupa totiž nyní míří na půdu Tottenhamu, pak hostí Chelsea… Součka a spol. čekají nesmírně složité týdny. Zopakovat podobné výkony i v dalších pokračováních Premier League, znamenalo by to zcela jistě sestupovou jistotu.

West Ham mohl vykročit z kritického pásma ohrožení, to se ale navzdory kvalitnímu výkonu českého hráče nestalo.