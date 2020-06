Premier League | Mané zapomněl na protest: Místo pokleku úprk! Útok Liverpoolu strádal | iSport.cz

Premier League se při svém návratu připojila k podpoře boje proti rasismu. Jména hráčů na dresech v prvním kole po restartu nahradilo heslo Black Lives Matter, při úvodním hvizdu každého zápasu všichni hráči na několik sekund poklekli na pravé koleno.

I když, všichni… Senegalský útočník Sadio Mané byl evidentně moc natěšený na liverpoolské derby (0:0) a na úvodní rituál úplně zapomněl. Hned jak se ozval hvizd, pustil se do sprintu směrem k soupeřově brance, ale brzy zastavil, když viděl, co dělají ostatní. Po návratu k půlící čáře se přece jenom k protestu připojil.

Ani natěšený Mané ale Liverpoolu nepomohl k vítězství v derby. „Reds“ si užívali kolem 70 % držení míče, gólových příležitostí si ale nevypracovali dost. „Byl to opravdu boj. Oba týmy ukázaly, že je to derby. Intenzita, fyzická hra, nasazení u všech hráčů. Everton velmi dobře bránil a my jsme neuměli využít prostor. Neměli jsme dostatek šancí. Většinu času jsme dominovali, ale největší příležitost si vypracovali oni,“ řekl pro klubový web trenér Jürgen Klopp, který chválil gólmana Alissona za klíčový zákrok proti Dominiku Calvert–Lewinovi. „V naší hře se mi líbila spousta věci, ale v útoku to nebylo ono. Chyběl nám rytmus," doplnil německý kouč.

Ofenzivní eso Mohamed Salah zůstalo i kvůli menším zdravotním obtížím po celých devadesát minut na lavičce, v sestavě ho v trojzubci vedle Maného a Roberta Firmina nahradil Takumi Minamino. Šikovný Japonec, který byl dříve tahounem Salcburku, se ale ze hřiště poroučel už o poločasové přestávce. „Útočná trojice Liverpoolu patří k nejlepším v Evropě. Ale stačí, aby jeden z nich nehrál, a je vidět výrazný pokles,“ komentoval ve studiu Sky Sports Jamie Carragher, někdejší bek „reds“.

„Myslím si, že Liverpool pořád potřebuje posílit útok. Divock Origi je klubovou legendou za ty důležité góly, ale oni prostě potřebují víc. Takumi Minamino mi nesedl. Kdyby přišli kvůli zranění o jednoho z křídelních hráčů, měli by problém,“ dodal 42letý Angličan.

Ne, že by se klub z Anfieldu o posílení nesnažil. Dlouho byl ve hře příchod Tima Wernera z Lipska, německého kanonýra ale nakonec do svých řad zlákala Chelsea.