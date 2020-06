Premier League | Součkův vlastenec. Kdo byl u videa?! Nechápu, že ho uznali, láteřil kouč | iSport.cz

Nešťastný moment, který navíc znamenal třetí prohru West Hamu v Premier League v řadě. Tomáš Souček si dal v utkání na hřišti Tottenhamu vlastní gól , čímž krátce po hodině hry poslal Spurs do vedení. Ti už ho nepustili, navíc v závěru přidal druhou trefu hvězdný Harry Kane. Český záložník nastoupil na Ostrovech do šestého zápasu a svůj „gólový“ debut si určitě představoval jinak, navíc stále čeká na vítězství, k němuž by na hřišti přispěl svým výkonem.

Fotbalisté West Hamu se v Premier League trápí. V roce 2020 získali z osmi zápasů pouhé čtyři body. Tři poslední duely prohráli, navíc v nich ani jednou neskórovali. Pokud Bournemouth ve středu alespoň remizuje s Wolverhamptonem či Aston Villa porazí Newcastle, propadnou se na sestupové pozice.

K záchraně kladivářů v lize měl přispět i český záložník Tomáš Souček, který však od svého zimního příchodu zasáhl do šesti utkání, v nichž uhrál celek z východního Londýna jediný bod, za remízu s Brightonem (3:3), kdy navíc ztratil vedení 3:1. U výhry na hřišti rodák z Havlíčkova Brodu zatím nebyl.

Naposledy Souček vyběhl ve vínovém dresu v úterý proti Tottenhamu. Střetnutí na zbrusu novém stadionu bude mít určitě zapsáno ve své paměti. Ne však jako radostnou vzpomínku.

V 64. minutě zahrávali domácí rohový kop. Na malém vápně míč tečovala dvojice Lucas Moura, Davinson Sanchez a Tomáš Souček, který balon pravděpodobně viděl až na poslední chvíli, nedokázal na změnu směru ideálně zareagovat a místo odkopu putoval míč od jeho pravačky do vlastní branky. Spurs se tím dostali do vedení 1:0, v závěru navíc pečetil jejich tříbodový zisk kapitán Harry Kane, jenž se i vinou absence kvůli zranění trefil poprvé v letošním roce.

Ačkoliv si dal Souček vlastní gól, dostalo se mu i pochvaly. „Pokryl mnoho prostoru ve středu pole. Před obranou West Hamu udělal několik důležitých zákroků, kdy zachytil míč při kombinaci soupeře,“ zhodnotili na Sky Sports jeho výkon, který ohodnotili známkou 6, která by, nebýt vlastence, na nějž web také poukázal, byla pravděpodobně vyšší.

Součkově vlastní brance nicméně předcházel moment, který namíchl kouče West Hamu Davida Moyese. Řeč je o Sanchezově teči. „První gól neměl platit, nemohu uvěřit, že ho uznali,“ láteřil zkušený trenér. „V pravidlech je, že jakákoliv hra rukou, která vede k dosažení branky, je zakázána. Dali jsme pěkný gól proti Sheffieldu, ale za něco podobného ho neuznali. Kdokoliv seděl u videa, neodvedl svou práci dobře, protože nepoukázal na nedodržení pravidel,“ navázal.

A nebyla to jediná věc, která Moyese namíchla. Poukázal i na fakt, že jeho svěřenci hráli v sobotu a měli tak o 24 hodin méně na přípravu na zápas a rehabilitaci než Tottenham, který nastoupil už v pátek. „Podle mě je to hrozné rozhodnutí Premier League. Jsem zklamaný, že ani provozovatelé vysílání na to nepoukázali. Navíc, když nás teď čeká zápas až za osm dní a Spurs za devět. Všichni přitom určitě vědí, jak důležitý na této úrovni jeden den může být,“ podotkl Moyes.

Svého protivníka se v tomto ohledu zastal i trenér kohoutů José Mourinho. „Nemyslím si, že je fér, aby k nám přijel West Ham s 24 hodinami méně na odpočinek, než jsme měli my. Není to příjemné, stejně jako to, že nás zanedlouho čekají tři zápasy za šest dní, kdy tuto sérii navíc zakončíme zápasem s Arsenalem,“ uvedl Portugalec.