Premier League | Liverpool má titul! Oslavy na hotelu, Klopp se rozplakal | iSport.cz

Počty byly jasné. Pokud City nevyhrají na Chelsea, Salah a spol. mají triumf definitivně v kapse. To se stalo, euforii hráčů Reds odstartovala už penalta, kterou Willian upravil skóre na 2:1. Do konce v té chvíli zbývalo něco málo přes deset minut, hosté by museli vytáhnout super obrat.

Ale na ten nedošlo. Liverpool tak na dálku dotáhl to, k čemu suverénně směřoval celou sezonu, vždyť dosavadní bilance osmadvaceti vítězství, dvou remíz a jediné porážky je fantastická. „Je to velký moment, jsem naprosto ohromený. Vlastně nemám moc slov, netušil jsem, že se budu cítit takhle,“ říkal v bezprostředním interview pro Sky Sports dojatý trenér Klopp. Emoce ho přemohly natolik, že videohovor musel na chvilku přerušit.

Tisíce nadšených fanoušků se okamžitě sešly u Anfieldu, doporučené rozestupy a zákaz shromažďování šly v bujaré liverpoolské noci stranou. A právě příznivcům Klopp titul věnoval. „Je to pro vás. Oslavte to doma nebo před vaším domem. Obrovská radost. Celý můj trenérský tým nemůže být víc hrdý na to, co lidé v Liverpoolu dokázali. Od prvního dne to je ohromně vzrušující jízda. Užíváme si tuhle chvíli. Je to víc, než o čem jsem mohl snít,“ vyznal se třiapadesátiletý kouč.

A jak oslavy prožívali přímo hráči? Společně s trenéry se sešli na hotelu ve městě, kde sledovali zápas. Místo bylo záměrně utajené, klub chtěl předejít masivním návštěvám fanoušků.

Zákulisí trochu odhalil třeba živý rozhovor s Virgilem van Dijkem pro televizi BT Sport. Zpovídaného stopera obklopili slavící spoluhráči a Van Dijk se už ke slovu moc nedostal. „Champeones, champeones,“ bouřili fotbalisté.

pic.twitter.com/knGmhhv6sK — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 25, 2020

Obránce Andy Robertson věřil, že vzhledem k oslavám by tým v příštích dnech nemusel tolik trénovat. „Pořád zkoušíme přesvědčit trenéra, který sedí dole, aby nám dal pár dní volno. Doneste mu ještě nějaká piva a možná dostaneme dva dny,“ smál se Robertson v rozhovoru pro BBC.

Sami hráči si dobře uvědomují, že právě Klopp je klíčovým strůjcem jejich úspěchu. Loni s klubem po čtrnácti letech zase vyhrál Ligu mistrů, teď ukončil čekání generací fanoušků na pohár z Premier League. „Bez něj by nic z toho nebylo možné,“ podotkl kapitán týmu Jordan Henderson.

„Ode dne co přišel, všechno změnil a my šli za ním. Má vyvážený vztah s hráči, umí být kamarádský, ale zároveň nemilosrdný, když je potřeba. Je to skvělý lídr a osobnost,“ ocenil Kloppa. „Teď se cítím úžasně, jsem strašně šťastný za kluky. Za klub, za celé město. Jsem hrdý, co jsme dokázali,“ doplnil ještě lídr Henderson.

Oslavy Liverpoolu teď mohou pár dní pokračovat, příští zápas nové šampiony čeká až druhého července. Paradoxně na půdě Manchesteru City, od kterého trofej pomyslně převzali. A to naprosto zaslouženě.