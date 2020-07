Premier League | Souček o divokém večeru s Chelsea: České nadávky, pak obrovská euforie | iSport.cz

Centr po standardní situaci letí na Tomáše Součka a gól. Kolikrát tahle šablona zafungovala ve Slavii. Teď ji začíná využívat i West Ham. Souček dal ve středu proti Chelsea svou první branku v Premier League, přeskočil Césara Azpilicuetu a hlavou zavěsil. „Kladiváři“ se po výhře 3:2 vzdálili sestupovým příčkám na tři body.

Jak si užíváte první gól v Anglii a výhru nad Chelsea?

„Je to úžasné. Ve West Hamu se cítím celou dobu skvěle, ale výsledky zatím nebyly ideální. Jsem hrozně rád, že jsem teď týmu pomohl gólem a že jsme zvítězili. Zvlášť proti Chelsea, kdy nám moc lidí nevěřilo. Doufám, že tím odstartujeme vítěznou šňůru. Věřím, že nám to hodně pomůže.“

Na Tottenhamu jste si dal vlastní gól, teď vám nejprve branku neuznali. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„Říkal jsem si, co se tady ještě může stát. Na Tottenhamu byl u toho gólu taky VAR, kdy byla ruka. Teď mi zase branku neuznali, bylo to diskutabilní, ale myslím, si, že mohla platit. V ten moment jsem byl hodně naštvaný, česky jsem nadával. A za pár minut jsme dostali gól. O to víc mě pak těšilo, že jsem pak vyrovnal. Ta euforie ve mně byla obrovská.“

Nebyla trochu škoda, že u toho chyběli fanoušci?

„To ano, všechny nás to mrzí. Dát gól na prázdném a vyprodaném stadionu, to je úplně něco jiného. Ale já jsem měl v sobě tak velkou radost, že mi to v tu chvíli ani nepřišlo. Potřebovali jsme body, do toho všechny ty věci, co se staly předtím… Byl jsem strašně šťastný.“

Gól jste dal po rohovém kopu. Takže už i West Ham na vás spoléhá při standardních situacích?

„Vědí, že ve Slavii jsem dával góly po standardních situacích. Nacvičujeme to při tréninku, pokaždé letí míč na někoho jiného, máme dobré hlavičkáře. Tady šel míč na zadní tyč přímo na mě, bylo to skvěle kopnuté. Jsem rád, že jsem si ho našel a skóroval.“

Co vám říkali spoluhráči?

„Euforie v šatně byla obrovská, všichni se poplácali po zádech, trochu jsme si zařvali. Dá se říct, že každý chválil každého (úsměv). Užili jsme si to.“

S trenérem Davidem Moyesem jste probírali vaše momenty z posledních zápasů?

„Jo, sám mi říkal, že VAR taky nechápe. Také si myslel, že gól mohl platit, celá šatna s tím souhlasí. Ale teď už se tomu zasmějeme, zápas dopadl dobře. Už to můžeme brát jako vtip.“

Kolik gratulací jste dostal?

„Hodně. Po zápase mám v sobě adrenalin, nemůžu spát, takže jsem v noci odepisoval. Přes den jsem odpověděl všem ostatním. Zpráv bylo hodně, ale je to příjemné. Vážím si toho.“

Jak těžký to byl zápas?

„Strašně. Jak psychicky, tak fyzicky, protože to bylo vyrovnané do poslední minuty a hrálo se nahoru dolů. Bylo to náročné. Věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů. Když jsme porazili Chelsea, pojedeme teď na Newcastle v úplně jiném mentálním rozpoložení. Doufám, že si budeme víc věřit a že tam uspějeme.“

Ještě tedy teď do zbytku soutěže větší optimista?

„Určitě. Je to pro nás strašně důležité vítězství. Věřím, že body teď budou přibývat. Jsem hodně optimistický a týmu věřím.“