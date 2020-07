Premier League | Český talent Jaroš (18) prodloužil s Liverpoolem! Známka důvěry, říká | iSport.cz

Na první start za áčko v ostrém zápase ještě čeká, tréninky se Salahem, Van Dijkem, Firminem a dalšími světovými hvězdami už ale Jaroš zažil. A v příštích měsících by měly přijít další a další.

Liverpool si odchovance Slavie, ze které do Anglie zamířil v roce 2017, pojistil novým víceletým kontraktem. Ten stávající měl vypršet příští léto. „Pro mě je skvělá zpráva, vlastně sen, když mi klub jako Liverpool dal smlouvu na další roky,“ říká Jaroš pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Jeho působení ve slavném celku začalo ve výběru do osmnácti let, loni se podílel na cenném vítězství liverpoolských mladíků v mládežnickém turnaji FA Youth Cup. Pak už přišel krok o patro výš. Do juniorky, kde mohou hrát až hráči do třiadvaceti let. A v létě před touto sezonou si Jaroš poprvé oblékl i dres A-týmu, když chytal přípravný zápas proti Trammere ze třetí ligy.

Nadějný rozlet bohužel záhy přibrzdilo zranění lokte, na Anfieldu však s českým mladíkem počítají dál. „V poslední sezoně jsem byl zraněný, nevěděl jsem, co se mnou bude. Ale teď mám jasno a můžu se soustředit jen na fotbal,“ pochvaluje si Jaroš, jenž v tomto ročníku nastoupil jen ke dvěma utkáním.

Jak konkrétně by měl vypadat jeho nejbližší program? „Víťa by se měl po sezoně opět zapojit do přípravy s áčkem, nadále by měl s mužstvem pravidelně trénovat a zároveň chytat za U23,“ tvrdí agent Viktor Kolář.

Jaroš tak bude dál sbírat cenné zkušenosti a výhledově se hodlá porvat o stabilní pozici v prvním týmu. Byť je mu jasné, že jednoduché to mít nebude. „Liverpool chce obecně vychovávat co nejvíc hráčů z akademie pro áčko, myslím, že její úroveň je skvělá. Někteří kluci už i naskakují třeba na deset minut. Brankáři to mají složitější, protože my na deset minut naskočit nemůžeme. Ale stanovili jsme si s klubem plán mého rozvoje,“ upozorňuje gólman, kterého v minulosti vedla i klubová legenda Steven Gerrard.

Jednou z variant do budoucna je také hostování v klubu, kde by Jaroš dostal více prostoru v ostrých zápasech. „Jde o to, aby si vyzkoušel i mužský fotbal. Trenér Klopp i jeho asistenti o Víťových kvalitách dobře vědí. Každý jeho další krok s nimi budeme konzultovat,“ uzavírá agent Kolář.