Premier League | Český talent v Liverpoolu dře s áčkem: Alisson je tak klidný, kapitán nás hlídá | iSport.cz

Jedna z nejdráždivějších otázek pauzy způsobené koronavirovou pandemií zní: Dostane Liverpool anglický titul, kdyby se sezona nedohrála? „Kdyby ne, bylo by to smutné. Ale věřím, že se dohraje,“ říká mladý český brankář Vítězslav Jaroš, který v klubu z Anfield Road působí. S áčkem trénuje, chytá v nižších kategoriích. V rozhovoru pro deník Sport vypráví o kouzlu družiny Jürgena Kloppa, hvězdném útočném trojzubci i návratu po nepříjemném zranění lokte.

Chytat na nabitém Anfieldu, to je pro něj sen i velká motivace. Osmnáctiletý český brankář Vítězslav Jaroš není na špatné cestě, s nabušeným souborem trenéra Jürgena Kloppa se připravuje. V této sezoně ho zbrzdilo nepříjemné zranění lokte, ale po rekonvalescenci už byl za áčko poprvé na lavičce v FA Cupu. Jak to v Liverpoolu chodí?

Jak se během koronavirové pauzy v Liverpoolu připravujete?

„Už několikátý týden plníme individuální plány, běháme, máme posilovnu, jógu a další věci. Některá cvičení děláme společně v jednu chvíli, jsme propojení přes telefony nebo notebooky. Na všechny činnosti máme určené přesné časy, abychom měli nějaký režim. V 9.30 máme rozcvičení, v 11 jdeme běhat, v půl 3 posilujeme. Máme to proto, aby třeba někdo nešel spát ve čtyři ráno a pak vstával v poledne.“

Jste pořád zavřený doma?

„Ano. Když ještě ze začátku nebyla situace tak špatná, chodili zranění hráči do tréninkového centra na fyzioterapii, střídali se tam. Když se stav zhoršil, nikdo tam nemohl. Všichni dostali individuální plány a od klubu mají také vše, co potřebují k přípravě.“

Liverpool v této sezoně v Premier League soupeře až neskutečně válcoval, má veliký náskok. Ale kdyby se sezona nedohrála, může přijít o titul, na který se tam všichni těší třicet let. Jak se to v klubu vnímá? Cítíte z toho trochu nervozitu?

„Zatím se neví, jak vše dopadne. Nervozitu ani necítím, spíš mám pocit, že se všichni zase těší na hřiště. Liverpool chce sezonu určitě dohrát. A věřím, že se tak může stát.“

Euforie ve městě z takové sezony byla asi veliká, že?

„Je to super. Poslední dvě tři sezony byl Liverpool na špičce, minulý rok vyhrál Ligu mistrů, o bod byl druhý v anglické lize. Tahle sezona je ještě lepší, náskok je obrovský. Lidé se na titul po třiceti letech moc těšili. Kdybychom ho nedostali, bylo by to smutné.“

V čem je současný Liverpool tak výjimečný?

„V mentalitě. I když se nedaří, tak to všichni na hřišti odmakají a snaží se hrát do poslední minuty. Každý hraje za druhého. Když někdo něco zkazí, nevadí, druhý za něj mákne, povzbudí ho. A samozřejmě síla celého týmu je obrovská, na každé pozici je špičkový hráč.“

Když se připravujete s áčkem, cítíte, že trénuje se zřejmě nejlepším týmem světa?

„Jo, to vidíte na tempu, rychlosti, nasazení. Je to fofr. Největší tahouni jsou James Milner a Jordan Henderson. Když někdo něco nedělá pořádně, tak mu to hned dají najevo. Henderson je kapitán, za ty roky se z něj stal opravdový vůdce. Milner se stará o pokuty a tyhle věci. Je obrovský profesionál. Pořád chce, aby i všichni ostatní makali na sto procent.“

Hvězdná je v Liverpoolu i útočná trojice, kterou tvoří Mohemad Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané. Co byste na nich vypíchl?

„Jsou to špičkoví útočníci. Firmino vždycky vytáhne nějaký trik, kouzlo. Salah a Mané jsou neskutečně rychlí, silní, techničtí, skvělí v zakončení. Mají vše, co potřebují mít. Jsou zkrátka na tom nejvyšším levelu. Nejde přečíst, kam budou střílet, musíte do poslední chvíle čekat, jak vystřelí. Pro brankáře to proti nim opravdu není jednoduché.“

Vy se můžete učit od brankáře Alissona, to je také velká osobnost. Co na něm obdivujete?

„To, jak je klidný. Nic ho nerozhodí. Je klidný s míčem, v bráně, má famózní rozehrávku nohou. Celkově obdivuju, jaký je.“

Radí vám?

„Určitě se mi snažíte pomoct. Vždycky mě pozdraví, pobaví se se mnou. Nejlepší je koukat se, co dělá, a učit se. Podle mě patří mezi top tři brankáře světa.“

Je pro vás už normální, že jdete trénovat s takovými hvězdami?

„Když jsem byl někdy na začátku minulé sezony s áčkem poprvé, bylo to speciální. To jsem si říkal ‚wau‘. Ale časem, když mezi ně chodíte prakticky každý den, si zvyknete. A je to opravdu už svým způsobem normální.“

Jak k vám takoví hráči přistupují?

„Chtějí vám pomoct, abyste zapadl. Přijdou za vámi, prohodí s vámi pár slov, podají si ruku. Na tréninku se vám snaží poradit, povzbudit vás, když něco nevyjde. Když vidí, že se dá nějaký detail udělat lépe, řeknou vám to.“

Liverpool takhle šlape pod trenérem Jürgenem Kloppem. Jaký je jeho vliv na poslední úspěchy?

„Je jejich strůjcem. On se pořád usmívá, s každým si podá ruku. Je to skvělý člověk, skvělý trenér. Od každého chce sto procent. Tím, jak vše nastavil, je ten tým jedna velká rodina, a každý chce odevzdat maximum. To je asi jedna z nejdůležitějších věcí, proč je Liverpool nyní úspěšný.“

Vás na začátku února vytáhl na lavičku v FA Cupu proti Shrewsbury. Jaké to bylo?

„Skvělé. Byl jsem sedm měsíců zraněný, a když jsem byl asi druhý týden v tréninku, šel jsem na zápas s áčkem. I když jsem byl na lavičce, byla to báječná zkušenost.“

Byl jste nervózní?

„Když jsem se šel rozcvičovat, vycházel jsem z tunelu a viděl davy lidí, byl jsem trochu nervózní. Ale po pár vteřinkách bylo vše pryč.“

Cítíte, že váš start za áčko v soutěžním zápase se přiblížil?

„To bych neřekl, ten pohárový zápas hráli mladí kluci. Stále mám před sebou, tři až čtyři brankáře, mám pořád co dělat.“

V létě jste si poprvé zachytal za áčko v přípravě, ale pár dní poté jste si vážně poranil loket a vypadl jste na několik měsíců. Velká škoda, že?

„Ano. Stalo se mi to v pátek a v úterý jsem měl letět s týmem do Ameriky na soustředění. Kvůli tomu jsem nemohl, dost mě to mrzelo. Bylo to strašně dlouhé. Hodně mi pomohli fyzioterapeuti a kondiční trenéři v klubu, kteří mě na návrat připravili. Za tuhle sezonu jsem odehrál jen tři zápasy. S trenéry jsme se bavili hlavně o tom, abych se brzy dostal na úroveň, kde jsem byl před zraněním. To bude trvat nějakou dobu a současná situace mi vůbec nepomáhá.“

Na posun do dospělého fotbalu, třeba v podobě hostování, momentálně nemyslíte?

„Teď po zranění chci hrát hlavně co nejvíc zápasů za tým do třiadvaceti let. Pak se uvidí, co bude.“

Jak si po necelých třech letech vyhodnocujete přesun do Anglie?

„Nelituju. Kdybych se měl rozhodnout znovu s tím, co teď vím, udělal bych to úplně stejně. Šel bych ven. O dost jsem se zlepšil coby brankář. Získal jsem novou mentalitu, beru všechno víc poctivě, víc profesionálně, naučil jsem se jazyk, osamostatnil jsem se.“