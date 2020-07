Kateřina Svitková: opora Slavie ve stopách Součka, jde do West Hamu | iSport.cz

Na Slavii věděli, že o Kateřinu Svitkovou přijdou. Už v dubnu v rozhovoru s Jakubem Podaným prozradila, že sezona ukončená koronavirem bude její zatím poslední v Česku. Chtěla si splnit sen o zahraničním angažmá a cíl byl jasný: stát se první českou fotbalovou profesionálkou v Anglii.

Jasná nebyla jen konečná adresa, až dnes ji jako posilu představil West Ham United. Klub, kde dělá českému fotbalu skvělé jméno Tomáš Souček.

„Jsem nadšená, že jsem ve West Hamu. Je to velký klub s obrovskou historií a navíc v krásném městě. Doufám, že mu pomohu dosáhnout jeho cílů a že budeme úspěšní,“ řekla Češka na přivítanou fanouškům na klubovém webu.

V Londýně podepsala dvouletou smlouvu. „Kateřinu jsme nějakou dobu sledovali a její kariéra v reprezentaci a Slavii mluví sama za sebe,“ prohlásil trenér Matt Beard.

O 24letou záložnici byl v Evropě mimořádný zájem. V Česku nastřílela jen za poslední tři sezony přes sedmdesát gólů a její rána z loňského čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu obletěla svět, když ji UEFA nominovala do výběru nejlepších gólů sezony.

⏪A classic #UWCL goal for you - Kateřina Svitková for @slaviazeny against Bayern🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/p3gqaJrbtR