Premier League | VAR řádil proti Crystal Palace: Je rozbitý?! ptal se šéf, ostatní nechápali | iSport.cz

Nejdřív je potřeba trochu rozvinout pozadí zápasu. Manchester United potřeboval nutně proti Crystal Palace vyhrát, do konce Premier League zbývají dvě kola a „Rudí ďáblové" stále bojují o vstupenku do Ligy mistrů. Pokud se jim nepovede předběhnout jednoho z dvojice Leicester - Chelsea, přijít by mohli kromě prestiže i o 770 milionů korun.

Naopak Crystal Palace proplouvá klidným středem tabulky, evropské poháry už nevybojuje, nemusí se ani strachovat o udržení. Porazit United má každopádně vždycky zvuk, obzvlášť když papírově slabší soupeř předvede povedený výkon jako ve čtvrtek. Proti ale byla vyšší moc.

„Rozbitý VAR? Ne, opravdu, vážný dotaz," tweetoval šéf domácích Steve Parish a přesně jako kdyby shrnul, o co v průběhu vlastně šlo. Jestli jde říct, že Crystal Palace nemělo štěstí v technologii, nemělo ho se vším všudy.

Ve 46. minutě - za stavu 0:1 - se Wilfried Zaha pustil průnikem do švédského zadáka Victora Lindelöfa, který ho viditelně nechtěně nakopl. Nakonec se oba skáceli na zem. Sudí Graham Scott se k odpískání penalty neměl, zakročit měl videorozhodčí. Ani on ale situaci nerozklíčil jako dostačující na pokutový kop, hrálo se dál a United už vedení nepustili. 1:0 pro VAR v očích Palace.

From a Penalty to a goal for Man United #Zaha pic.twitter.com/kiboDpbCBV — ᗰEᔕᕼᗩᖇI 🇰🇼 (@meshari_86) July 16, 2020

Domácí i tak pokračovali v honbě za vyrovnáním, Luka Milivojevič krásně zakroutil míč z trestného kopu do šibenice, výborný zákrok vytáhl David De Gea. Po výměně stran se Orli dočkali. Tedy na pár minut, než gól zrušil tentokrát neomylně zasahující VAR. Jordan Ayew se ocitl zřejmě v nejtěsnějším ofsajdu za historii fungování nové technologie.

„Jaký má smysl, se do toho pouštět... Když řeknu, že penalta byla, oni řeknou, že ne a stane se z toho vánoční pantonima," komentoval po zápase trenér Palace Roy Hogson a pokračoval druhou situací z 55. minuty. „Myslel jsem, že to byl gól. Ale je to přesně to, co nám teď VAR v tuto chvíli dává. Kdybychom takovou branku dostali my, neočekával bych, že bude zrušena. Musíme to vzít."

Branka kvůli palci Ayewa v ofsajdu zrušena, 2:0 pro VAR v očích Palace. Během 78. minuty navíc přišel trest a skóre bylo stejné i z pohledu United, kteří nepředvedli během duelu ideální výkon. Anthony Martial po chytré Rashfordově přihrávce z první nasměroval míč přesně k tyči a hosté slavili tři body. „Bohové štěstí se na nás během určitých rozhodnutí zrovna neusmívají," povzdechl si trpce Hogson.

Fanoušci na sociálních sítích ve velkém rozjeli žerty na VAR. Někteří zpochybňovali regulérnost zápasu, jiní přidávali koláže s videorozhočím hrajícím počítačové hry. Uchytila se i přezdívka VARchester. Na bodovém rozdělení ale četné diskuze nic nezměnily, Manchester díky výhře pokračuje v boji o Ligu mistrů.

Nejspíš se rozhodne až v posledním kole, kdy si v přímém souboji o nejlepší čtyřku zahrají United na půdě Leicesteru. Předtím je čeká West Ham, Lišky zase Tottenham.