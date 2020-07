Premier League | Bale, Schick? NE! Princ vycouval, Newcastle je zdrcený. Co bude dál? | iSport.cz

Začalo to nadšením z blížícího se pohádkového bohatství a znásobených ambicí. Pokračovalo lehkou nejistotou, proč se jednání tak táhnou. A nakonec zbyly fanouškům zas jen oči pro pláč. Převzetí Newcastlu bohatou investiční skupinou kolem saúdského korunního prince Mohameda Bin Salmana se nekoná. „Zlomilo nám to srdce,“ netají se fanoušci. Ve hře je ale prý ještě jedna nabídka...

Pojďme si to zrekapitulovat. Od dubna, kdy byla oficiálně podána nabídka, se jednalo o tom, že Newcastle přejde z vlastnictví neoblíbeného majitele Mikea Ashleyho do rukou Mohameda Bin Salmana a jeho investiční skupiny. Ta by shrábla 80procentní podíl, dalších deset procent si měli vzít bohatí britští developeři David a Simon Reubenovi, a posledních deset mělo připadnout firmě PCP Partners protřelé byznysmenky Amandy Staveleyové, která celé převzetí dojednávala.

Ashley měl vyinkasovat 300 milionů liber (8,7 miliardy korun), dění v Newcastlu mělo pohánět Salmanovo neuvěřitelné jmění ve výši 320 miliard liber (přes 9 bilionů korun). Posily na seznamu? Nejlepší evropský střelec Ciro Immobile, tvrdohlavá superstar Gareth Bale, i český snajpr Patrik Schick.

Jenže ve čtvrtek večer po dlouhých měsících jednání vyšlo najevo, že Salmanova skupina dává od celé nabídky ruce pryč. „Je to hrozné,“ netajila zklamání Staveleyová v oficiálním prohlášení. „Je nám velmi líto fanoušků. Moc jim děkujeme za podporu,“ doplnila. Sluší se dodat, že Staveleyová se snažila do Newcastlu přivést nové investory už v roce 2017, s podobně vysokou nabídkou, a i nyní prý bude hledat dál. Fanoušci už ale k její osobě začínají být skeptičtí.

Podle zprávy PIF bylo celé jednání „neočekávaně prodlužované“, komerční dohoda mezi investiční skupinou a majitelem klubu vypršela, a plán, který Salmanova parta pro klub měla, už by neměl šanci být naplněn.

Nutno poznamenat, že saúdský korunní princ od začátku neměl ke „strakám“ úplně umetenou cestičku. Ozývaly se hlasy, aby do Premier League nevstupoval majitel s více než pochybnou historií co se týče podpory lidských práv. Připomeňme, že Salmanova země pod jeho vedením rozpoutala vojenský konflikt v Jemenu ústící v ohromný hladomor, což OSN popisuje jako „nejhorší člověkem způsobenou humanitární krizi naší doby.“ Protestovala i Hatice Cengizová, snoubenka novináře a saúdského disidenta Džamála Chášukdžího, který byl před dvěma lety saúdskými agenty zavražděn. Premier League také šetřila státní zapojení Salmanovy země v byznysu s nelegálními streamy, které ligu samozřejmě připravují o peníze. Šestnáctitýdenní vyšetřování a jednání bylo na Salmana a jeho kolegy moc dlouhé.

„Nám fanouškům to zlomilo srdce,“ netajila své zklamání Michelle Georgová ze skupiny Newcastle United Supporter's Trust v rozhovoru pro BBC. „Zní to dramaticky, ale pod Ashleym už 13 let trpíme kvůli jeho nezájmu a nedostatku investicí do klubu. Zklamalo nás, jak dlouho vše trvalo, jak to dopadlo, a že stále neznáme celý příběh,“ dodala.

Majitel sítě obchodů se sportovním vybavením Sports Direct Mike Ashley kupoval Newcastle před lety s tím, že jej chce vytáhnout do evropských pohárů a neodejde, dokud nevyhraje trofej. Zatím má ve skříni dvě - obě pro vítěze druhé ligy...

Ashleymu se jako bumerang vrátila poznámka, kterou pronesl v rozhovoru pro Daily Mail téměř přesně před rokem, kdy se ještě o zájmu Arabů nevědělo. „Realita těchto jednání je taková, že jak prosáknou na veřejnost, nikdy nedopadnou dobře,“ řekl tehdy. „Až někdo koupí Newcastle, bude to stejné jako s Manchesterem City. Média to zjistí až ve chvíli, kdy už bude vše hotovo.“

Na nabídku Mohameda Bin Salmana sedí Ashleyho poznámka perfektně, v globálu ale zas tak pravdivá být nemusí. Britská média totiž shodně tvrdí, že odchod PIF otevřel dveře jinému investorovi s dlouhodobým zájmem. Tím je americký byznysmen Henry Mauriss, kterému patří společnost ClearTV. Ashleymu měl nabídnout dokonce vyšší sumu než Arabové, 350 milionů liber (přes 10 miliard korun). „Je to štědrý a čestný muž, který moc touží po tom, stát se novým majitelem Newcastlu. Je úspěšný hráč ve světě amerických médií a velmi se zajímá o anglický fotbal,“ svěřil se listu Daily Mirror nejmenovaný zdroj z podnikatelova blízkého okolí.

Ve hře je tak nový muž, nový (a ještě větší) balík peněz. Fanoušci Newcastlu jen musí doufat, že tentokrát už se Ashleyho slova o neúspěšných jednáních nevyplní.