Lewandowski, Ramos či Neymar. Van Gaal odhalil, jak chtěl hvězdné United

Po ani ne roční štaci Davida Moyese a dvacetidenním záskoku Ryana Giggse se stal v červenci 2014 třetím koučem, který měl v Manchesteru United navázat na úspěšnou éru Sira Alexe Fergusona. Nizozemský trenér Louis van Gaal přicházel s vidinou vybudování kolosu s největšími hvězdami v sestavě, který bude vládnout nejen v Premier League, ale i v Evropě. To se mu ale nepodařilo. S klubem získal pouze v sezoně 2015/2016 FA Cup.

Před příchodem do United si představoval, že dostane prakticky kohokoliv, na koho ukáže. Jeho plány byly vskutku obrovské. Do klubu chtěl přivést plejádu hvězd!

„Chtěl jsem Roberta Lewandowskiho, ale když se ukázalo, jak je to obtížné, pokusil jsem se místo něj získat Gonzala Higuaína. Než jsem podepsal kontrakt, mluvil jsem s vedením i o Neymarovi. Když jste v United, musíte přemýšlet o těch největších – chtěl jsem rychlá křídla, zároveň by byl zajímavý z hlediska prodeje dresů,“ uvedl v rozhovoru pro FourFourTwo Van Gaal, který ze stejného důvodu toužil přivést také Sadia Maného či Rijáda Mahreze. Mezi útočnými fotbalisty byl na jeho seznamu dokonce i Thomas Müller.

Velká jména nechyběla ani mezi středopolaři. „Pokusil jsem se podepsat N´Gola Kantého a Jamese Millnera, který byť byl už v tu dobu starší, byl velmi multifunkční a měl vůdčí schopnosti,“ řekl.

„Do obrany jsem chtěl Sergia Ramose a Matse Hummelse, protože náš tým nebyl nejsilnější v budování hry odzadu. Byly to mé hlavní cíle, ale ani jednoho se nepodařilo získat. Nemám absolutně tušení proč, jelikož jsem jako manažer nebyl zapojen do žádného vyjednávání,“ nechápal Van Gaal a na to konto dodal, že po jeho odchodu od Red Devils získala Kantého Chelsea, Mahreze zase Manchester City. „To mi připadalo velmi podivné,“ podotkl.

Van Gaal o svém angažmá v Manchesteru United jednal s jeho majiteli mimo Ostrovy. Sešli se v Belgii, aby měli klid na vyjednávání. „Setkali jsme se v Bruselu. Byli tam Glazerovi (majitelé) i Ed Woodward, výkonný ředitel. Ptali se mě na všechno, včetně mé vize a jak bych chtěl věci organizovat. Říkali, že vyhoví všem mým potřebám ohledně nových hráčů,“ dal nakouknout do zákulisí schůzky.

Realita byla jiná. „Zdědil jsem starý tým, který nebyl nějakou dobu osvěžen. Chtěl jsem ho omladit hráči, kteří zároveň přinesou stejnou kvalitu. Ale dostat ty, které jsem chtěl, se ukázalo jako nesmírně složité. Překvapilo mě to, i když chápu, že kluby šponovaly ceny, protože věděly, že United patří mezi nejbohatší kluby na světě. Zároveň ale očekáváte, že když jste nejbohatší, dostanete to, co chcete. Tak se ale nestalo. Získali jsme jen hráče čtvrté, možná páté na seznamu,“ konstatoval Van Gaal, který nakonec v klubu vydržel do května 2016, kdy ho nahradil José Mourinho.