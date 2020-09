United posílí "Maradonny". Hvězdě Ajaxu gratuloval i obránce rivalů

Donny van de Beek na sraz nizozemské reprezentace před zápasy Ligy národů s Polskem a Itálií dorazí trochu později. Má to ale dobrý důvod, šikovný fotbalista totiž podstupuje zdravotní prohlídku a dolaďuje všechny detaily před vysněným přestupem do Manchesteru United. „Je to pro něj splněný sen. Je perfektní chvíle na to, aby udělal velký krok do tohoto nádherného klubu,“ sdělil pro televizi Omroep Gelderland hráčův otec Andreas. „Zájem mělo mnoho klubů, ale Donny se rozhodl takto,“ doplnil. O Van de Beeka měl eminentní zájem i Tottenham či Real Madrid.

Ajax Amsterdam, který Donnyho vychoval, vyinkasuje 40 milionů liber (1,17 miliardy korun), pro samotného hráče je pak připraven pětiletý kontrakt. United si od něj slibují velkou výpomoc na obou stranách hřiště. Záložník, kterého fanoušci Ajaxu familiérně přezdívají „Maradonny“, dal v uplynulé sezoně deset gólů (osm v lize) a na dalších jedenáct nahrál. Může tedy výrazně pomoci už tak nabité ofenzivě „rudých ďáblů,“ a trochu odlehčit nápor na Bruna Fernandese, na jehož kreativitu tým především ve druhé polovině sezony velmi sázel.

Trenér Frank de Boer si o něm ale myslí, že nejvíce mu sedí role „šestky“, tedy defenzivněji laděného záložníka, spojky mezi obrannou a záložní řadou. V minulé sezoně Eredivisie podle serveru WhoScored zaznamenal v průměru dva vyhrané obranné souboje na zápas, tedy stejně jako v Premier League Nemanja Matič. Právě jeho roli v trojici s Pogbou a Fernandesem by měl přebrat.

Van de Beekovi už k velkému přestupu stačil pogratulovat i krajan Virgil van Dijk, hrající za velkého rivala United, Liverpool. „Z celého srdce přeji Donnymu to nejlepší,“ sdělil pro deník De Telegraaf. „Je to skvělé pro něj, i pro národní tým. Vynikající krok pro Donnyho. To samé se dá říct i o Nathankovi Akém (přestoupil do Manchesteru City).“